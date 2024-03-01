Показалось, что мама плохая: как изменится работа органов опеки в России

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию эксперты назвали социально ориентированным. Значительная часть выступления была посвящена вопросам семьи, образования, воспитания, демографии. Это закономерно, ведь 2024 год был объявлен в нашей стране Годом семьи.

Парламентарии отмечают важность и еще одного направления в этой сфере – реформирования органов опеки. Мы выяснили, что они предлагают изменить и какие проблемы видят сейчас.

У родителей одни обязанности

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих заявила, что 25% детей, которые находятся в детских учреждениях, были изъяты из семей всего лишь из-за бедности. При этом многие малоимущие семьи в России – многодетные.

Депутат Государственной Думы Ирина Филатова, в свою очередь, убеждена, что традиционную многодетную семью нужно защищать.

«У нас сейчас у родителей зачастую одни обязанности, а про их права все забыли. Самое основное право родителей – право воспитывать собственных детей – законодательно отсутствует», – рассказала депутат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она добавила, что вчерашнее Послание буквально придало депутатам сил. Государственная Дума сразу получила ряд важных поручений. С точки зрения Филатовой, такие меры помогут исправить существующие перекосы в законодательстве.

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Наказывать за вмешательство

Первое, что должны будут сделать народные избранники, – дать законодательное определение семьи. Сейчас в России его еще нет. Во-вторых, нужно сделать так, чтобы органы опеки не забирали детей необоснованно. Кроме того, в ближайшее время сами органы опеки и комиссии по делам несовершеннолетних предлагается реформировать. Сотрудникам предложат пройти переаттестацию, ведь они не всегда имеют необходимое образование.

«Органам опеки и попечительства надо вернуть ту изначальную функцию, которую они должны были выполнять. Это профилактика и забота о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей», – продолжает Филатова.

Предполагается, что забирать детей теперь можно будет только по решению суда. Сейчас нередко бывает наоборот: сначала ребенка забирают, а уже потом проходит суд по ограничению или лишению родительских прав.

«И обязательно должно быть наказание за ложный донос в отношении семьи. У нас сейчас до 95% доносов ложные, потому что кому-то что-то показалось: соседям, учителям, прохожим на улице… Мы планируем вносить изменения в законодательство, прописывать ответственность чиновников и органов опеки за их неправомерное вмешательство в семью», – подчеркнула депутат.

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