SHAMAN и другие патриоты выйдут вперед: к чему приведет запрет рекламы у иноагентов

В Госдуме приняли закон о запрете рекламы у иноагентов на их информационных ресурсах. Кого это затронет, и как изменится в целом рекламный рынок блогеров, расскажем в нашем материале.

Обнуление доходов

Маркетолог Наталья К. отметила, что на самом деле это касается далеко не всех иноагентов.

«Многие из них давно уехали за границу, их в меньшей степени волнуют отечественные рекламодатели. А так как некоторые онлайн-ресурсы давно считаются у нас недружественными, то рекламу туда наши и без этого уже не дают во избежание проблем», — отметила собеседница.

С другой стороны, для тех из иноагентов, кто еще остается в России, это означает не только обнуление доходов за рекламу, но и фактически запрет на профессиональную деятельность. Ведь многие зарабатывали именно на своих каналах, делая независимые расследования, а теперь не смогут этим заниматься.

Кстати, уже известны случаи, когда российские работодатели отказывали в работе не только самим иностранным агентам-журналистам, но даже их тезкам, чтобы перестраховаться.

«Потому что не очень понятно, как подписывать тексты: ФИО и в скобках «не иноагент». Но это очень странно, а если никак не подписывать, то сразу вызовет проблемы с Роскомнадзором. Гораздо проще и спокойнее не связываться с этим вообще, работодателей тоже можно понять», — считает эксперт.

Фото: [ t.me/shaman_channel ]

Сильный ход

Собеседница не прогнозирует большую волну эмиграции безработных иноагентов в ближайшем будущем. Прежде всего потому, что те, кто хотел и мог это сделать, так уже поступили. На улице блогеров-патриотов, тем временем, сейчас настанет праздник.

«Рекламный рынок не терпит пустоты. Популярные лидеры мнений, которые позитивно высказывались об СВО, наверняка в ближайшее время станут новыми амбассадорами различных брендов. Кстати, уже появилось немало популярных блогеров на ТВ, которых раньше не было видно на экранах, они тоже с легкостью смогут подхватить рекламные контракты. Тот же SHAMAN сейчас в тренде, узнаваем. Думаю, что если ему предложат поучаствовать в рекламе шампуня, то это будет сильный ход», — высказал свою точку зрения интернет-изданию «Подмосковье сегодня» популярный блогер и журналист Вадим Манукян.

Отмолчаться не выйдет

Он также считает, что, если шоумен или журналист, даже не являясь иноагентом, не высказывает своей однозначной и громкой позиции в поддержку СВО, это также может повлиять на его доходы в худшую сторону.

«Молчунам на тему СВО сейчас не рискнут давать подобные контракты, так как они могут попасть в какую-то неприятную историю. Патриотичные блогеры в подобной компании вряд ли окажутся», — считает Манукян.

В любом случае, важно, полагают эксперты, чтобы новый закон применялся справедливо и не нарушал права на свободу слова и информации. Любое решение должно быть обосновано и соответствовать нормам законодательства, в первую очередь Конституции РФ.

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