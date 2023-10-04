Покинутый космос: почему День Космических войск России отмечают со слезами на глазах

На «Байконуре» сегодня прошел праздничный концерт, посвященный 66-годовщине запуска первого искусственного спутника Земли. Одновременно здесь отметили День Космических войск России. Этот праздник установлен Указом президента в 2006 году и был приурочен как раз к годовщине запуска спутника и началу новой космической эры.

Хотя с тех пор самый космический город России Байконур сильно изменился. И не только он — вся страна. Из последних высоких достижений в космосе можно припомнить разве что художественный фильм «Вызов» с Юлией Пересильд в главной роли, который снимался в невесомости.

Но на «Байконуре» это кино не воспринимают. Зато с ностальгией рассказывают о прежних счастливых временах.

Попал — гордись, не попал — радуйся

«Раньше Байконур назывался Ленинском и был городом молодых. Была такая присказка у нас: «Не попал на космодром — радуйся, а попал — гордись». Потому что с одной стороны важно и почетно было работать на космос, а с другой — тяжело для здоровья даже по климату», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подполковник Владимир Блинов, молодым лейтенантом по распределению оказавший на космодроме в начале 80-х.

Он отметил, что в те времена все здесь было особое. И закрытость самого города, куда можно было попасть только по пропуску, и стартовые площадки, на которых проводились испытания ракетно-космической техники. Даже снабжение у Байконура было не такое, как у большинства городов СССР.

«Можно было приобрести любой дефицит, например, гречку или шоколадные конфеты, и отправить родственникам на большую землю», — подчеркнул офицер.

Космические тарелки на верблюдах

В начале восьмидесятых, по словам Блинова, на службу на космодроме ежегодно прибывало около пяти тысяч молодых выпускников военных училищ. Здесь обзаводились семьями. В городе было много школ, детских садов, на улицах — женщин с колясками.

«Когда Союз прекратил существование, начался разгул преступности: воровство, грабежи, убийства на межнациональной почве. Ко мне в квартиру преступники тоже ломились», — вспомнил наш собеседник.

По его воспоминаниям, хулиганы из соседних казахстанских населенных пунктов пробирались на космодром, который почти никак не охранялся тогда, и вывозили оттуда на верблюдах все, что можно было сдать у себя на металлолом.

Фото: [ Из личного архива жителей Байконура ]

«Нам тоже стало не до гордости. Нет света, нет теплоэнергии, зарплату задерживали», — добавил Блинов.

После распада Советского Союза вся инфраструктура и недвижимость «Байконура» отошла Казахстану, Россия сейчас здесь только арендатор до 2050 года. Хотя нашим соседям это очень выгодно: РФ ежегодно платит за съем 115 миллионов долларов, а вкладываться в эту землю никому не нужно.

Сами же байконурцы, как они признаются, тоже перестали чувствовать себя дома.

Доработаем до пенсии и на Родину

«Сейчас редко встретишь кого-то на улицах старше шестидесяти пяти. Многие дорабатывают последние годы. Мы получили от государства квартиры на большой земле, сделали там ремонт и ждем выхода на пенсию, чтобы вернуться на далекую Родину», — честно призналась интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Ольга А., прожившая на «Байконуре» более сорока лет.

Увы, ничего своего, все чужое, временное. Даже по документам все здесь прописаны в Одинцовском районе Московской области. Так что для многих сегодняшний праздник поневоле и со слезами на глазах. И, несмотря на это, байконурцы верят, что рано или поздно мечты о далеком космосе станут явью не только на экранах кинотеатров.

А вот Илон Маск уже заявил, что его компания SpaceX доставит на орбиту Земли в четыре раза больше груза, чем все государства на планете в 2023 году.