SpaceX году доставит на орбиту в этом году больше груза, чем остальной мир
Фото: [AP/TASS]
Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX доставит на орбиту Земли в 4 раза больше груза, чем все государства на планете в 2023 году. Согласно подсчетам Маска, его космическая компания отправит в космос 1600 тонн груза, в то время, как весь мир – только 400 тонн. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях.
В своем посте предприниматель привел подсчеты и сообщил, что большая часть мировых грузов, отправляющихся в космос, приходится на Китай.
Недавно бизнесмен заявлял, что SpaceX в данный момент находится на пути к тому, чтобы выводить на орбиту до 80% грузов, отправляемых с Земли. Еще 10% Маск отвел Китаю, и распределил оставшиеся 10% на остальные страны.