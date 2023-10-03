SpaceX году доставит на орбиту в этом году больше груза, чем остальной мир

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что его компания SpaceX доставит на орбиту Земли в 4 раза больше груза, чем все государства на планете в 2023 году. Согласно подсчетам Маска, его космическая компания отправит в космос 1600 тонн груза, в то время, как весь мир – только 400 тонн. Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях.