«Полностью обезопасить себя нельзя»: люди могут мутировать из-за сброса Японией радиоактивной воды

Вот уже несколько дней граждане Китая вывозят российскую поваренную соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. В КНР взрывной рост спроса на этот продукт, производители заявили о начавшемся дефиците. Ажиотаж начался после новостей о сбросе радиоактивной воды со станции «Фукусима-1» в Японии.

О дефиците в частности сообщила Уссурийская таможня. Кроме того, крупнейший производитель соли National Salt Industry Group в Китае призвал не паниковать из-за сброса Японией воды с АЭС, так как на морскую соль приходится только 10% от общего объема мирового потребления.

Российским потребителям пищевая японская соль вообще не нужна — от нее отказались из-за санкций еще несколько лет назад. РФ полностью обеспечивает собственное производство. А вот с рыбой могут возникнуть проблемы.

Мутации из-за Японии

«Потенциально зараженную рыбу мы все равно будем ловить и употреблять в пищу. Как не очищай, а полностью обезопасить себя нельзя — рано или поздно изменения проявятся на генетическом уровне. Через два-три поколения весь мир получит мутантов из-за Японии», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Александр Уфаркин, руководитель региональной общественной организации «Экологический контроль» из Южно-Сахалинска.

Эколог считает, что необходимо немедленно начать мониторинг нейтральных вод в районе берегов Японии на предмет их загрязненности радиацией. Раз уж сами японцы никого не пускают непосредственно на АЭС. Также Уфаркин предложил потребовать у японской стороны соблюдать международные нормы.

«Надо спасать наш Дальний Восток от радиационной чумы. Выйти на судах по течению, если японцы не хотят подпустить к себе, встать и брать пробы. Будут они сбрасывать зараженную воду три недели, мы дозиметры сбросим и измерим», — предложил собеседник издания.

Больше всего из-за действий Японии негодуют, конечно, их ближайшие соседи. Но если те же южные корейцы или россияне ведут себя достаточно дипломатично, то в КНР, всегда имевшей не самые лучшие отношения с Японией, началась паника, причем не только из-за соли. Национальные японские рестораны закрываются или в спешном порядке переименовываются в кухни сопредельных стран.

Вам с радиацией или без?

Некоторые кафе на волне хайпа даже предлагают посетителям заказать антирадиационный обед.

Так, заведение японской кухни в Шанхае представила ряд специальных блюд, которые якобы обеспечивают защиту от радиации. Например, русский картофельный салат, который эффективно снижает радиоактивное повреждение кожи, или блюдо из тофу, микроэлементы которого ускоряют обмен веществ. В шанхайском меню также утверждается, что говядина способствует росту клеток и укрепляет иммунитет.

Согласно опросу, проведенному среди российских мастеров суши, у нас рыба из Японии не используется. А шанхайским рестораном уже заинтересовались компетентные органы за публикацию рекламы, вводящей в заблуждение, и нарушение закона о недобросовестной конкуренции.

Ранее стало известно, что Япония не собирается платить компенсацию иностранным рыбакам после сброса воды с АЭС.