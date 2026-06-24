Последний платеж по кредиту: 5 шагов, чтобы банк не «забыл» закрыть ваш долг

Последний платеж по кредиту часто кажется формальностью, но именно на этом этапе многие заемщики совершают ошибки, которые выливаются в неожиданные долги через несколько месяцев. Юрист Ирина Сивакова в своем канале «Юридические тонкости» предупредила: чтобы поставить точку в отношениях с банком, недостаточно просто перевести деньги — важно юридически зафиксировать закрытие обязательств, передает портал REGIONS .

Первый шаг — запросить официальную справку о сумме. Прежде чем вносить деньги, нужно обратиться в отделение банка и получить документ о размере задолженности на дату планируемого платежа. Это ваш главный аргумент, что сумма была согласована официально.

Второй шаг — подать заявление о досрочном погашении. Если вы вносите последний платеж раньше срока, одного перевода недостаточно. Нужно письменное уведомление банка о досрочном прекращении обязательств. Сроки зависят от договора — уточните, за сколько дней нужно подать заявление. Если срок не прописан, по закону это минимум 30 дней. Без этого документа банк может расценить платеж как аванс и продолжать списывать средства по графику, а проценты — начисляться дальше.

Третий шаг — получить справку об отсутствии задолженности. После внесения средств не забывайте о кредите. Через несколько дней требуйте в банке документ, подтверждающий полное погашение.

Четвертый шаг — закрыть кредитный счет и карту. Погашение кредита не означает автоматического закрытия счета. Нужно написать заявление о его закрытии, а если была привязана карта — подать заявление на аннулирование и блокировку. Все документы должны иметь отметку банка о принятии.

Пятый шаг — сохранять все справки и копии заявлений минимум три года. Это срок исковой давности, и архив поможет доказать правоту, если банк внезапно обнаружит «забытую» комиссию, которая превратится в приличную сумму.