Потери, как в Великой Отечественной: стало известно количество нерожденных россиян с 2000-го года

Стала известна динамика предполагаемой рождаемости в РФ на период с 2024 по 2026 годы, сообщает РБК. Этот прогноз содержится в материалах к проекту бюджета Социального фонда. Там нет анализа, почему это происходит, есть только голые цифры будущих демографических потерь.

Судя по всему, абсолютное число родившихся в 2024 году снизится на 5,8%, в 2026-м темп падения замедлится до 0,9%. Но это не означает, что мы выберемся из демографической ямы — просто будем лететь на дно с чуть меньшей скоростью.

«Россия сегодня остро нуждается в планирующем системном документе демографической безопасности, где должен быть учтен вопрос репродуктивного потенциала нации, аккумулированы меры социальной поддержки и решены острые вопросы миграции», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула Инна Ямбулатова, ответственный секретарь Гипократовского медицинского форума.

Деньги на ветер

При этом следует учитывать, что уже и нынешний 2023 год стал годом антирекордов — худшим по числу рожденных с 1999-го года и сравнимым с 1943-м. Почему-то не помогает ни регулярное увеличение материнского капитала, ни ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка, ни региональная поддержка на местах.

«Меньше миллиона в первый год жизни ребенка молодая мама не получает», — уверенно заявила депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая на недавней международной медицинской конференции «Аборт и здоровье женщины».

Ямбулатова считает, что раз не действуют всевозможные финансовые пряники, то увеличение народонаселения можно достичь путем ограничения числа абортов. Также среди мер демографического характера называют контроль за гормональной контрацепцией, в том числе экстренной, вывод искусственного прерывания беременности из системы бесплатного медицинского страхования и запрет проводить эти манипуляции платно в частных клиниках.

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Полмиллиона россиян наберем

В Мордовии первыми из субъектов РФ несколько месяцев назад законодательно запретили врачам склонять пациенток к искусственному прерыванию — все под угрозой штрафа. С помощью подобных мер, как подсчитали эксперты, дополнительно в России могут рождаться еще полмиллиона человек в год.

«Первое, что в этой связи следует зафиксировать: говорить о выходе из демографического кризиса без радикального снижения абортов невозможно. Это доказывает простая цифра из официальной статистики: с 2000 по 2021 годы Россия потеряла от абортов 27 млн. человек, что сопоставимо с потерями в ВОВ», — заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» иерей Федор Лукьянов, глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства.

Рожать надо много

В абсолютных цифрах прогноз СФР по количеству родившихся выглядит следующим образом:

2023 год — 1,245 млн человек (минимум с 1999 года, когда родились 1,215 млн);

2024 год — 1,172 млн человек (минимум с начала 1990-х);

2025 год — 1,153 млн человек;

2026 год — 1,143 млн человек.

Один из принципиально новых подходов остановить процесс убыли населения, по мнению специалистов, это мотивировать россиян не просто рожать, а становиться многодетными, к этому же призывает и президент РФ Владимир Путин.

Семья — это не только родители и дети, но и старшее поколение. Так, вчера в Московской области отметили День бабушек и дедушек.