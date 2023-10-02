День бабушек и дедушек отметили в Московской области

В Московской области прошло масштабное празднование Дня бабушек и дедушек в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

В ведомстве уточнили, что в этот день участники проекта «Активное долголетие» приехали в Красногорск, где в Доме Культуры «Подмосковье» для них провели праздничное мероприятие «Живем ярко». В частности, там прошли выступление сводного хора с участием тысячи долголетов и танцевальный флешмоб, мастер-классы, ярмарки и не только.

«Сегодня «Активное долголетие» — это 64 современных клуба с арт-студиями и пространством для творчества и досуга, более 30 активностей и занятий спортом, 87 экскурсионных маршрутов по всему Подмосковью и свыше 260 тысяч участников. Поздравляю наших подмосковных бабушек и дедушек с праздником!» — сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.