День узников концлагерей: историк раскрыл шокирующие подробности рокового бунта против фашистов

Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Дата приурочена к годовщине восстания заключенных Бухенвальда. Советские военнопленные организовали его 11 апреля 1945 года, за два дня до того, как в самый страшный лагерь смерти вошли освободители.

Восстали и победили

В годы Второй мировой войны фашисты открыли 14 тыс. лагерей, в них содержались сотни миллионов. 20 млн человек погибли в печах Бухенвальда, Дулага, Освенцима, Дахау, Саласпилса… Это одна из самых черных страниц мировой истории, поражающая своей поистине нечеловеческая жестокостью.

Восставшие в Бухенвальде атаковали сторожевые вышки СС, захватили комендатуру и склады, заняли круговую оборону.

Доказательства массовых убийств и пыток были представлены во время Нюрнбергского процесса, что позволило признать деяния гитлеровцев не только военными преступлениями, но и преступлениями против человечности.

«Надо сказать, что восстание в Бухенвальде произошло в самом конце войны, когда поражение гитлеровского режима было уже неизбежно. Гораздо менее известно восстание в польском лагере смерти Собибор 14 октября 1943-го. Из почти 550 заключенных 130 не приняли участие в восстании, около 80 погибли. Остальным удалось бежать», – рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» профессор РГГУ, основатель и сопредседатель Научно-просветительного центра «Холокост» Илья Альтман.

Фото: [ commons.wikimedia/Общественное достояние ]

Возглавил мятеж советский офицер Александр Печерский.

Илья Альтман подчеркивает, что восстания в лагерях смерти происходили крайне редко, а успешными были единицы. Узники предпочитали умереть, но не поднимать руку на своих палачей. Это защитный механизм психики: все думали, что если будут послушными, то печальная участь их минует. По словам ученого, схема казней у фашистов была регламентирована до мелочей. Отдельно раскладывали одежду, обувь приговоренных. Потом использовали кожу, волосы, зубы погибших людей.

Устраивали попойку

«Обычно после массовых казней начиналась попойка всего офицерского состава. Рядовые немецкие военнопленные потом давали показания на Нюрнбергском процессе, что кто-то из командиров напивался как свинья, кто-то устраивал перестрелку. У многих не выдерживала психика. Будущий руководитель карательной операции против всех белорусских партизан Эрих Юлиус Бах-Зелевский, дававший в Нюрнберге показания как свидетель, в итоге заболел нервным расстройством. Гиммлер однажды в обморок упал на расстреле», – говорит историк.

Но для большинства рядовых сотрудников, трудившихся в лагерях, это была обычная работа, за которую они получали зарплату.

И сегодня Следственный комитет РФ продолжает расследование уголовных дел о геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Ведь преступления нацистских палачей не имеют срока давности и не подлежат забвению.

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