«Познакомиться как следует»: что такое харассмент и можно ли его победить

С харассментом в России сталкиваются до 18% работников, утверждается в результатах опроса HeadHunter (HH), который провели по просьбе РБК.

Уже при приеме на работу приставаниям в той или иной степени подвергались до 13% соискателей. При этом 4,7% от числа тех, кто столкнулся с харассментом, признались, что их изнасиловали на собеседовании.

Клинический психолог и судебный эксперт Елена Асланова рассказала, какие есть виды харассмента и имеет ли смысл наказывать обидчика спустя годы после случившегося.

«И в полицию с этим не пойти»

23-летняя Виктория Г. (имя изменено) устроилась в крупную компанию после окончания вуза.

«Через несколько недель мне в соцсети написал руководитель одного из отделов. Он не мой непосредственный начальник, но дал понять, что благодаря ему меня в итоге и взяли. Предложил «познакомиться как следует». Он не женат, старше меня на десять лет. Но он мне не нравится. К тому же, у меня есть парень. Самое ужасное, что и в полицию с этим не пойти — он же меня не насилует в конце концов. И прекратить боюсь: вдруг потеряю хорошее место», — рассказала о своих переживаниях Виктория в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уволиться она не рискнула. Говорит, что основной работе это не мешает, хотя ей бывает неприятно такое навязчивое внимание.

«Если совсем припрет, тогда уйду. А так меня никто не поймет. Наоборот, считается, что надо радоваться — на меня обратил внимание босс», — констатировала она.

Что такое харассмент и есть ли повод для радости

Асланова подчеркнула, что тема харассмента актуальна во всем мире.

«Как бы мы не хотели обратного, домогательства были, есть и будут. И это не только про секс. Харассмент прежде всего — показатель доминанты власти: «Я хочу и могу», — пояснила эксперт.

Согласно данным опроса, харассмент заключается не только в сексуальных домогательствах. Самый частый вариант, по мнению респондентов, «неприличные высказывания или оскорбления» — на это указали 8% от общего числа опрошенных или 58% среди тех, кто сталкивался с харассментом. Отправка «дикпиков» (фото половых органов), намеки на будущие отношения и бомбардировка сообщениями в соцсетях — это все тоже проявления современного сталкинга, нежелательного внимания.

Мало кто задумывался, но даже досужие сплетни в коллективе подчас попадают под это определение, так как нарушают границы человека, задевают его достоинство, вызывают чувство стыда. Иногда случается и два в одном: так в фильме «Служебный роман» Олечка Рыжова забрасывает любовными письмами Юрия Самохвалова, а ее саму и ее неподобающее поведение обсуждают в месткоме.

Источник домогательств

Кстати, если в 1977 году героиня Светланы Немоляевой с ее нахлынувшими чувствами считалась положительной и вызывала жалость, то теперь многие зрители полагают, что милая дама тот еще абьюзер, и объект преследования правильно сделал, передав ее послания общественности.

«Да, времена изменились. Не только мужчина, но и женщина может стать источником домогательств, которыми признаются любая форма навязанного общения, причиняющая моральный дискомфорт. И вот здесь уже каждый человек должен сделать личный выбор: продолжать терпеть или уйти для сохранения достоинства. Разумеется, можно написать заявление в полицию, публично рассказать о том, что происходит, каждый уже сам выбирает, как ему защитить себя», — объясняет эксперт.

Дела селебрити

И ведь даже VIP-персонам иногда приходится отвечать за то, что сделали. Недавно 50-летний юбилей отметила Моника Левински, бывшая стажерка Белого дома, ставшая фигуранткой сексуально-политического скандала с президентом Биллом Клинтон в 1996 году. После этой истории Клинтон едва не лишился своей должности. Причем не из-за романа с молоденькой сотрудницей, а из-за того, что под присягой лжесвидетельствовал, что не имел отношений с ней.

В России громких разоблачений по этому поводу практически не было. Вероятно, они и невозможны, так как, по словам Аслановой, в традиционных патриархальных системах, к которым относится и наша страна, общество зачастую одобряет такую форму ухаживаний, особенно, если инициатива исходит от мужчины.

Из последних скандалов похожей тематики вспоминаются разве что откровения актрисы Елены Прокловой, рассказавшей, как в ее 15 лет к ней приставал знаменитый партнер по фильму.

«Разумеется, сексуальные домогательства к несовершеннолетним должны быть уголовно наказуемыми. Но если речь идет о взрослых людях, то на жертве тоже лежит своего рода ответственность. На Западе, особенно в Голливуде, регулярно всплывают на поверхность обвинения в домогательствах и изнасилованиях актрис. Понятно, почему женщины молчали столько времени — они выбрали карьеру. Для них она была важнее. Но я считаю, что спустя десятилетия бессмысленно рассказывать, как кого-то изнасиловали на собеседовании или на кастинге и требовать суда», — подчеркнула собеседница.

Она заключила, что доказать подобное преступление все крайне сложно. И само действие будет больше похоже на пиар, чем на стремление действительно отстоять свои права.

Что же делать? Многие находят плюсы в такой ситуации, общаясь с начальством «на грани» и даже выбивая некоторые преференции, отметила Асланова. Но если женщина чувствует, что для нее происходящее неприемлемо — началась депрессия, невроз, головные боли и гормональные дисфункции, то лучше уволиться.

Чувствуете в себе силы — боритесь, заключила эксперт. Считаете, что спокойствие важнее — ищите другую работу. Безвыходных ситуаций не бывает, ведь если харассменту подверглись 18% опрошенных, это означает, что 82%, большинство, чаша сия миновала.

Ранее стало известно, что супруг Бритни Спирс был обвинен в домогательствах на тренировках.