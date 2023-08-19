Супруг Бритни Спирс был обвинен в домогательствах на тренировках

Как сообщает «Газета.ру» , такое обвинение выдвинула американский блогер по имени Эшли Франке, написав соответствующее на странице в своих социальных сетях.

По ее словам, Сэм Асгари предлагал заняться любовью в душе фитнес-зала, в котором девушка занималась. Она даже перестала его из-за этого посещать. При этом сам муж Бритни Спирс все отрицал. Несмотря на это, все же недавно стало известно, что супружеская пара разводится.

Примерно неделю назад Бритни Спирс поссорилась с актером из-за слухов, что якобы она изменяет ему. Из-за этого он даже съехал и стал жить один. К слову, серьезные проблемы продолжались еще несколько месяцев: муж певицы почти не ходил ночевать домой, и они часто ругались между собой.