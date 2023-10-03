«Прикрыл телом растерявшихся мальчишек»: житель Ижевска героически погиб на СВО

Каждый солдат Российской армии, который отправился в зону СВО, — уже герой. Все понимают, что рискуют жизнью ради страны, и вместе с боевыми товарищами готовы пройти через многое. Однако не каждый военный пойдет на откровенно самоубийственный шаг ради спасения сослуживцев. Но именно так поступил Андрей Сухих.

Сердобольный друг

Лозинская отмечает, что ее сын был настоящим другом. Друзей у Андрея было очень много, и все его уважали, потому что он мог отдать буквально последние трусы.

«Мы покупали сыну много одежды, а тут смотришь — этой футболки нет, там еще кофточки. Я спрашиваю, где вещи, а он в ответ: «Посмотри, они в шкафу, наверное». Ну ладно, потеряли и потеряли. А тут вижу — друг сына в этой курточке идет! Но обратно он вещи никогда не забирал», — рассказывает Ирина журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сердобольность и участливость сохранились и во взрослом возрасте. Незадолго перед гибелью, когда Сухих был на реабилитации после тяжелого ранения, он позвонил из Пскова маме и попросил игровую приставку для друга.

«Сын говорит: «Мамочка, я сейчас вызову такси, а ты вынеси мою приставку и отдай водителю. Он отвезет ее знакомому мальчику. Мне сейчас она пока не нужна, а Антону пригодится, пусть он поиграет», — вспоминает тот разговор женщина.

Фото: [ из личного архива семьи ]

Были и более широкие жесты для друзей, которые остались благодарны Андрею и после его гибели. Когда после ранения Сухих дали три миллиона, он купил однокомнатную квартиру, а потом уехал обратно в Псков. И вскоре позвонил: «Мама, пожалуйста, пусть там поживет Олег. Он женой разошелся, ему жить негде». Причем это был просто знакомый, с которым Сухих вместе когда-то работал. Так до сих пор Олег и живет в этой квартире.

Выбор жизненного пути

В школе Сухих профориентации не было, поэтому о будущей профессии парень до последнего не задумывался. Не знал, куда поступать, и отправился в армию. После службы Андрей закончил монтажный техникум в городе Ижевске, но по специальности работал недолго: что-то ему не нравилось, он чувствовал, что это не его.

«В итоге сын заключил контракт с Минобороны. Его взяли десантником, несмотря на то, что в детстве были проблемы с сердцем. Поступали человек двадцать, а отбор прошли всего несколько, тем более в ВДВ. Но у нас папа был в свое время в 76-ой псковской дивизии, и Андрюшка радовался, что пойдет по стопам отца», — отмечает наша собеседница.

Папа много и часто говорил сыну о прыжках и о том, какое небо. Но когда Андрей подписал контракт, мать все равно переживала. Она увещевала: «Андрюшечка, ты мне, пожалуйста, звони, когда будешь прыгать. Я молиться стану». А боец, который очень любил мать и родной город, отвечал: «Армия — это мое все. И если бы наша дивизия была в Ижевске, цены бы ей не было».

Сухих всегда оставался образцовым мужчиной и джентльменом. Еще когда он уходил на срочную службу, к Ирине подошла соседка и стала рассказывать историю.

«Я не знала, о ком идет речь, даже не придала сначала значения. А она говорит, что шла через дорогу, рядом переходила и упала бабушка на проезжей части. Машины шли, все проходили мимо, а один парень подошел и помог этой женщине. Она спрашивает меня: «Кто это, как вы думаете?». Я отвечаю: «Не знаю». А она говорит: «Это ваш Андрей», — замечает Ирина.

Фото: [ из личного архива семьи ]

Жизнь на передовой

По первой учетной специальности Андрей был стрелком, потом он закончил курсы в Омске и стал водителем-механиком, а перед СВО Сухих назначили командиром минометно-гранатометного отделения штурмовой роты 76-ой псковской дивизии.

Но все же в начале спецоперации бойцу пришлось возвращаться к машинам, поскольку один водитель-механик повредил руку. Андрею пришлось несколько месяцев заменять товарища. Но во второй выход «за ленточку» Сухих уже был командиром отделения.

«Сын героически погиб во время артиллерийского обстрела. Во время боя он прикрыл своим телом растерявшихся мальчишек, которые только недавно пришли на фронт. Новички спаслись, а Андрей получил смертельное ранение. Это было 14 февраля 2023 года», — вздыхает мать отважного сержанта.

Ранее мы писали, что мать другого бойца смогла получить тело сына лишь после обмена с украинцами.