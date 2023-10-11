Пропали 12 миллионов: братьям погибшего бойца СВО не досталось ни копейки после его гибели

Солдат Валерий Коваленко погиб 25 февраля 2022 года, защищая Донбасс от нацизма. Однако после смерти бойца в семье поселились не только слезы горя, но и раздоры из-за денег. Родственники не смогли поделить страховые выплаты.

Ситуация действительно непростая: родители Валеры и еще троих детей были лишены родительских прав, и Коваленко до 18 лет жил под опекунством дедушки и тети Любови Ж. Однако, как утверждает мать бойца Наталья, сын все равно часто бывал у нее. На выплаты после гибели сына мать не претендует, но деньги должны были достаться также двум братьям и сестре Валерия.

Пропали 12 миллионов

«Выплаты получил дедушка, ему пришло на книжку более 13 млн рублей, еще плюс 300 или 400 тысяч. Любовь Ж. обналичила почти все, оставила на счету лишь миллион. Этот миллион дедушка отдал младшей сестре Валеры, моей дочке. Она учится в ординатуре на врача, ей пригодились средства, но остальные дети остались ни с чем», — отмечает женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сейчас идут суды в Волгограде: сестра и два младших брата Валерия Коваленко вступили в наследство и вместе с адвокатами борются за выплаты.

«Дедушка тоже являлся в суд и сказал: «Я хочу, чтобы все внукам досталось», но его дочь вставляет палки в колеса: отца она закрыла дома, он никуда не выходит. Кроме того, следователи не могут отследить, куда делись остальные миллионы: они же были получены наличкой», — подчеркивает Наталья.

Люди сообщали матери бойца, что тетка купила в Волгограде квартиру и машину. Якобы она также дала своему сыну миллион на ремонт дома. И еще какие-то средства — двум дочкам-двойняшкам.

«Соседи говорят, они первое время каждый день гуляли: шашлыки, праздники устраивали. Ни она, ни муж не работают. Я поражаюсь: такая жизнь, спецоперация идет, солдаты и мирные гибнут. Мы постоянно отправляем посылки на фронт, я собираю так, как собирала бы для своего сына, не жалею ничего. Мне кажется, ребятам-военным это нужнее», — размышляет Коваленко.

Фото: [ из личного архива семьи Коваленко ]

Представилась бабушкой и сестрой

По словам нашей собеседницы, Любовь Ж. давно «отравляет жизнь семье». Это проявляется в неприятных для материнского сердца мелочах.

«Изначально нам дали свидетельство о смерти Валеры с неверной датой: 24 февраля. Позже документ исправили, поставили дату 25-е число. Сейчас Любовь без нашего ведома заказала памятник Валере и пишет неправильную дату. В ритуальных услугах отказываются менять дату, потому что договор уже заключили, причем якобы с бабушкой моего сына. Ведь Любовь делает все от лица матери», — возмущается Наталья.

Даже этот вопрос матери бойца приходится решать с помощью адвоката. Она собирается обращаться в прокуратуру. Ошибка закралась даже в общественные мероприятия. Любовь Ж. недавно ездила в Анапу, где собирались матери и жены погибших воинов.

«Она сообщила организаторам тоже неправильную дату смерти, представляясь сестрой Валеры. Когда я начала возмущаться, меня удалили из чата и отправили в черный список. Мелочь, а тоже неприятно», — сокрушается Наталья.

Сама же Коваленко уже, похоже, устала от судов и разбирательств: «Посмотрим, определит ли государство деньги на братьев и сестру. Если да, значит, хорошо, а не выплатят, значит, судьба такая. Что сделаешь, бог ей судья».

Ранее мы писали, как сложилась судьба Валерия Коваленко.