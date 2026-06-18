Пророчество Распутина о людях без души: как предсказание 1916 года о нейросетях и ИИ сбывается в 2026 году

Эти слова Григорий Распутин написал в своих дневниках более ста лет назад, когда не было ни компьютеров, ни нейросетей. Тогда это казалось бредом сумасшедшего старца. Сегодня мы обсуждаем ChatGPT, нейросети, клонов и искусственный интеллект. И понимаем: сибирский провидец смотрел в наше время с пугающей точностью. Вот 3 его предсказания о технологическом будущем, которые уже начали сбываться. О них подробно рассказали в материале РИА Новости .

«Люди создадут умы без души, а потом сами будут им поклоняться»

Кто такой Распутин и почему его словам стоит верить

Путь Григория Распутина от сибирского крестьянина до духовника императорской семьи — одна из самых загадочных страниц русской истории. Он родился в 1869 году в деревне Покровское в семье ямщика. Прославился как странник, целитель и пророк. В 1907 году попал ко двору Николая II и стал для царской семьи тем, кого боялись и уважали одновременно.

Три его пророчества уже сбылись с пугающей точностью:

О Первой мировой: «Война эта последняя для Романовых станет», — говорил он в 1914 году. Николай II не послушал. Империя рухнула.

О своей смерти: «Если меня убьют простые люди — Романовы будут править еще сто лет. Если дворяне — падут через несколько месяцев». Его убили князь Юсупов и другие аристократы. Через несколько месяцев Николай II отрекся от престола.

О гибели династии: «Царь и вся его семья погибнут за свои грехи». В 1918 году вся царская семья была расстреляна в подвале Ипатьевского дома.

Ошибался Распутин редко. Поэтому к его словам о технологическом будущем стоит прислушаться.

Текст пророчества о «людях без души» — дословно

В своих дневниках и письмах Распутин несколько раз возвращался к странной теме. Вот одна из записей, которая до недавнего времени казалась безумной: «Придет время, когда люди станут как машины. Они создадут умы без души и сами будут им поклоняться. Тогда человек забудет, что он создан по образу Божию, и станет рабом того, что сам породил».

И еще одна: «Появятся чудовища без пуповины. Будут они жить среди людей, но не иметь ни отца, ни матери, а только создателя».

Тогда, в начале XX века, это выглядело как бред. Ни нейросетей, ни клонирования, ни даже понятия «искусственный интеллект» не существовало. Сегодня расшифровка напрашивается сама.

3 пророчества о технологическом будущем, которые уже сбываются

1. «Умы без души» — искусственный интеллект и нейросети

Распутин писал о «разумах без души, которым будут поклоняться». Что мы видим в 2026 году?

ChatGPT, DeepSeek, Claude и другие нейросети пишут тексты, рисуют картины, программируют, отвечают на сложные вопросы — как человек, но «без души». У них нет эмоций, убеждений, совести — только алгоритм.

Люди действительно «поклоняются» ИИ: советуются с ним о личных проблемах, доверяют важные жизненные решения, вступают в романтические отношения с цифровыми персонажами.

Роботы-помощники, автопилоты, голосовые ассистенты — все это «умы без души», которые работают за нас. Мы уже не представляем жизни без них.

Исследователи ИИ открыто говорят: человечество стоит на пороге создания искусственного общего интеллекта, который сравнится с человеческим и, возможно, превзойдет его. Именно это и предвидел Распутин — разум, который не является человеком, но действует как человек.

2. «Чудовища без пуповины» — клонирование и биоинженерия

«Появятся чудовища без пуповины. Будут они жить среди людей, но не иметь ни отца, ни матери, а только создателя».

Сегодня это читается как описание:

Клонированных животных (овца Долли была первым шагом; сегодня клонируют обезьян, собак, крупный рогатый скот).

Генетически модифицированных организмов, созданных в лабораториях.

Эмбрионов, выращенных в пробирках для искусственного оплодотворения.

Возможного клонирования человека — мораторий есть, но технологии уже готовы.

У таких существ действительно нет пупка — они не рождаются от матери, а создаются в лаборатории. И у них действительно «нет отца и матери» в биологическом смысле. Только создатель — ученый.

3. «Человек станет рабом того, что сам породил» — этический кризис

Самое мрачное предсказание Распутина: «Человек забудет, что он создан по образу Божию, и станет рабом того, что сам породил».

Что мы видим сегодня?

Зависимость от гаджетов. Средний человек проверяет телефон более 150 раз в день. Некоторые просыпаются и засыпают со смартфоном в руке.

Алгоритмы управляют нашими решениями. Что мы смотрим, что покупаем, за кого голосуем — все это формируют рекомендательные системы.

Виртуальная реальность и метавселенные заменяют живое общение. Люди предпочитают цифровых друзей реальным.

Соцсети формируют мировоззрение, подменяя реальность эхо-камерами и информационными пузырями.

Мы действительно становимся «рабами» созданных нами технологий. И это лишь начало. С каждым годом технологии становятся умнее, а мы — зависимее.

А что еще предсказал Распутин? Другие «технологические» пророчества

«Башни смерти» — атомные электростанции:

«Построят башни до неба, из которых потечет гнилая кровь, и станет земля вокруг мертва».

Это связывают с атомными электростанциями и катастрофами — Чернобылем (1986), Фукусимой (2011). Вокруг них действительно «земля становится мертвой» на десятилетия.

«Моря войдут в города» — изменение климата:

«Моря, как воры, войдут в города, дома и земли станут солеными».

Повышение уровня Мирового океана, таяние ледников, разрушительные цунами — все это сегодня реальность. Климатологи предупреждают: многие прибрежные города могут уйти под воду уже в этом веке.

«Три змеи» — мировые войны:

«Три голодные змеи поползут по Европе, оставляя дым и кровь».

Две уже проползли (Первая и Вторая мировые). Третья — возможно, еще впереди. И многие аналитики считают, что мир сегодня ближе к ней, чем когда-либо за последние 70 лет.

Скептики: случайность или дар?

Конечно, есть и возражения. Скептики утверждают:

Пророчества часто переформулируют задним числом, подгоняя под известные события.

Распутин ничего не говорил про конкретные технологии — только общие метафоры.

«Люди без души» — слишком расплывчатый образ, который можно применить к чему угодно.

Но даже скептики признают: совпадений слишком много. Человек, живший в эпоху лошадей и керосиновых ламп, описал цифровой мир XXI века. Он говорил о «разумах без души» задолго до компьютеров, о «чудовищах без пуповины» задолго до клонирования.