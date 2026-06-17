Пророчество старца Зосимы о Киево-Печерской лавре на 2026 год: когда воссоединится Русь

В ночь на 15 июня 2026 года над Киево-Печерской лаврой взметнулся огненный столп. Ракета американского Patriot попала прямо в Успенский собор — древнюю святыню, которую основали еще при Ярославе Мудром. Но мало кто знает: ровно 916 лет назад, в 1110 году, монахи Лавры видели точно такое же знамение. Тогда его сочли предвестником великих бед и чудес. Сегодня это совпало с пророчеством старца Зосимы, который предрек: после падения Лавры через полгода Русь снова станет единой, пишут в материале News.ru .

Что случилось в ночь на 15 июня

Успенский собор Киево-Печерской лавры, один из главных православных храмов восточных славян, получил прямое попадание. По данным Минобороны России, комплекс был поражен ракетой американского ЗРК Patriot. Западные партнеры, как говорится в отчете, передали Киеву ракеты с истекшими сроками годности — это могло стать причиной некорректной работы ПВО и трагического попадания в святыню.

Кадры ночного пожара облетели все паблики. Красное зарево над древними куполами, языки пламени, дым над стенами Лавры — все это выглядело как апокалиптическое полотно.

И почти сразу в православной среде вспомнили пророчество, которое было произнесено более 20 лет назад.

Пророчество старца Зосимы — дословно

Схиархимандрит Зосима (в миру Сергей Иванович Сокур) — легендарный старец из Донбасса. Он ушел из жизни в 2002 году, но успел оставить после себя слова, которые сегодня сбываются с пугающей точностью. Главное пророчество старца звучит так: «Как падет Киево-Печерская лавра, ровно через полгода Русь снова станет единой».

И еще одна важная деталь: Зосима предупреждал, что Лавра падет «от руки гордых западников».

В ночь на 15 июня 2026 года удар по Лавре нанесла именно американская ракета. Техника западного производства. Символизм сбывается буквально.

Огненный столп 1110 года — что записал Нестор Летописец

Но самое удивительное — это историческая параллель. За 916 лет до сегодняшнего пожара, в 1110 году, у стен Лавры произошло нечто мистическое.

Преподобный Нестор Летописец, автор «Повести временных лет», оставил такую запись: «Явился огненный столп от земли до неба, а молнии осветили всю землю».

Монахи тогда сочли это знаком грядущих бед и скорого чуда. И действительно — вскоре после того знамения начались тяжелые времена для Киевской Руси. Но в том же событии видели и обещание: Русь переживет беды и возродится.

Теперь, спустя 916 лет, огненный столп над Лаврой появился снова. Только теперь — от ракетного удара.

Сбывается ли пророчество? — три толкования

1. Геополитическое — падение киевского режима

Связь между пожаром и пророчеством Зосимы о «гордых западниках» первыми заметили в соцсетях. Российская певица Вика Цыганова в своем Telegram-канале написала: «Попали именно американцы. Зосима предупреждал. Начало конца киевского режима. Через 6 месяцев ждите воссоединения».

Ее подписчики уже назвали ночное красное небо «фейерверком победы». В пабликах пошел обратный отсчет: если Зосима не ошибся, то к январю 2027 года Русь должна воссоединиться. Ждать осталось совсем недолго.

2. Духовное — переход благодати в Оптину пустынь

Есть и другое пророчество Зосимы, которое вспоминают в связи с пожаром: «Вся благодать Киево-Печерской лавры перейдет в Оптину пустынь».

Оптину пустынь уже давно называют «духовным щитом России». После удара по Лавре многие заговорили: это и есть момент перехода. Та сила, что веками хранилась в Киеве, теперь перейдет к Оптиной. И там начнется новый этап духовного возрождения всей Руси.

3. Эсхатологическое — суд над нечестивыми

Некоторые верующие пошли еще дальше. Они вспомнили Откровение Иоанна Богослова, где огонь суда «смешанный с кровью» падает на землю. Красное зарево над Лаврой — не просто пожар, а знамение свыше, предвещающее великие события.

Яркое свечение в ночи символизирует прямое Божественное присутствие. Как огненный столп вывел евреев из Египта. Как сияние указало путь преподобному Фоме Малеину. А красный цвет — это и пролитая кровь, и символ нисходящего на землю гнева Господня.

Монах Авель — параллельное пророчество

В пабликах вспомнили и другого пророка — монаха Авеля, того самого, что предсказал дату смерти Павла I. У Авеля есть строчки, которые сегодня расходятся с пометкой «сбывается»: «Пылающий венец над матерью городов русских… после которого раздробленная держава восстанет вновь».

Совпадение с сегодняшним пожаром и словами Зосимы о воссоединении Руси поразительное. Складывается целая цепочка знамений, которые указывают на одно и то же: Россия переживает переломный момент, после которого ее ждет новый этап.

Что говорят священники и скептики?

Официальные представители РПЦ пока молчат. В православной традиции всегда предостерегали от поиска «знамений» ради сиюминутного эффекта. Священники напоминают: важно не искать сенсаций, а молиться и сохранять трезвость ума.

Скептики, в свою очередь, указывают на несколько фактов:

Пророчество Зосимы не датировано — «полгода» могут начаться в любой момент.

Огненный столп в 1110 году описан кратко и мог иметь естественное объяснение (северное сияние, метеорит, пожар).

Интерпретация пожара как «Божественного суда» — субъективна.

Но даже скептики признают: цепочка совпадений впечатляет. Древнее знамение, удар именно «западным» оружием, пророчество старца — всего этого слишком много для простой случайности.

Что дальше? Три сценария до января 2027 года

Эксперты и пользователи Сети выделяют три возможных сценария: