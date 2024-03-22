«Прошло 18 лет, а так ничего и не прояснилось»: россияне рассказали, как потеряли память

Мозг — самый загадочный орган человека, и ученые до сих пор не разгадали все его тайны. Иногда он просто отказывается записывать и хранить информацию. Так было, например, с телохранителем принцессы Дианы, который единственный выжил в страшной аварии. Как ни бились спецслужбы, он не вспомнил последние четыре минуты своей жизни перед катастрофой. Мы нашли людей, переживших похожий опыт.

Дело закрыли, потому что забыла

Осенью 2005 года Айсель Абдиева из Астаны попала в аварию. Девушку сбила машина, когда та направлялась с работы домой.

«У меня был вычеркнул последний час перед аварией. Может, чуть меньше. Я не помню, как и во сколько выходила из здания, где тогда работала. Из-за этого, когда я позже говорила с полицией, не смогла описать четко картину произошедшего. Мои показания были размытыми, в итоге дело о ДТП закрыли», — вздохнула Абдиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Последнее, что сохранилось в памяти Айсель — как она собиралась выходить на улицу и убирала стол.

«Думаю, так устроен мозг. Если бы человек все запомнил, потом можно было бы умереть от таких ужасных воспоминаний. Прошло 18 лет с того дня, а в голове так ничего и не прояснилось. Но мне и последующих воспоминаний хватило сполна, когда меня привезли в травматологию. Я очнулась лишь через сутки, мне было очень плохо», — заметила девушка.

Осторожнее на льду

Ирина Боброва из Челябинска не попадала в аварию. У нее к амнезии привело, казалось бы, пустячное происшествие — падение на катке.

«Мы с друзьями катались на коньках, и я не совсем удачно упала. Свалилась назад, и удар пришелся по затылку. Тогда я забыла последние сутки целиком. Я не могла уже рассказать ни как домой добралась, ни к которому часу мне завтра ехать на работу. Память вернулась примерно через двое суток», — рассказала Боброва.

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Такая же ситуация произошла и с Мариной Подоровой.

«Я после падения на льду больше не вставала на коньки, остался страх на всю жизнь. У меня память возвращалась в течение вечера. Я обратилась за медицинской помощью, но доктор сказал, что все в порядке. Мол, это от давления у меня болит голова. К счастью, серьезных последствий для здоровья не было», — отметила девушка.

Шок не отшибает память

Заведующая отделением неврологии филиала «Костинский» ГБУЗ МО «Королевская городская больница» Елена Городецкая рассказала, что в большинстве случаев амнезия связана с отеком головного мозга.

«Отек возникает из-за удара. Из-за него возникают разрывы ассоциативных связей и ухудшается память или возникает полная амнезия на предыдущие события. Но даже когда 20 лет спустя этот отек сошел, некоторые пациенты все равно не могут вспомнить. Но вопрос амнезии невозможно раскрыть за пять минут, ведь она бывает разной. Иногда память восстанавливается, иногда — нет», — отметила невролог.

Однако теорию о том, что мозг нарочно стирает из памяти травмирующие события, чтобы уберечь человека от шока ужаса произошедшего, врач не разделяет.

«Возможно, это отчасти и верно, но я не могу так сказать. Такого понятия в медицине нет», — отрезала Городецкая.

Ранее невролог Демьяновская пояснила причины появления отеков.