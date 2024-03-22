Невролог Демьяновская пояснила причины появления отеков

Лишняя вода в тканях появляется из крови, которая на 55% состоит из жидкой части, отеки ног, как правило, появляются из-за малоподвижного образа жизни, но отеки на лице свидетельствуют совершенно о другом. Врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила причины такого состояния. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, при сидячем образе жизни отток крови по венозным сосудам замедляется, поэтому могут появляться отеки в области ног, также причиной задержки воды в организме может являться избыток соли.

Медик добавила, что способностью удерживать влагу обладает и гиалуроновая кислота из «уколов красоты».

По ее мнению, также причиной отеков может являться недостаточное употребление воды, поскольку нарушается нормальная работа почек, малое количество белка в организме, гормональные колебания во время ПМС или беременности и приём некоторых лекарств.

Врач отметила, что для устранения подобных проблем стоит ограничить употребление соли, исключить алкогольные напитки, пить не менее полутора литров чистой воды в день, выполнять физические упражнения.