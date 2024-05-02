«Против чудовищной машины»: десять лет назад в Одессе сгорел Дом Профсоюзов

2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов на площади Куликово поле заживо сгорели 42 человека. О событиях того трагического дня – в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помни Одессу!

Поэт Юрий Юрченко, создатель «Театра поэта» на Сретенке в Москве, появился на свет в одесской пересыльной тюрьме, где находилась в то время его мама. В 2014-м он стал ополченцем Донбасса с позывным «Анри», а на дверях его театра до сих пор приколот листок с краткой надписью «Помни Одессу!». Юрий не скрывает, что десять лет назад рванул защищать русских на Донбассе вскоре после того, как узнал о пылающем в Одессе Доме профсоюзов.

«У меня уже была такая ситуация, когда утонула подлодка «Курск». Я сидел тогда и писал пьесу. И вдруг понял, что нужно отодвинуть сюжеты, над которыми я тогда работал, что они не важны… Нужно ехать на место, чтобы свидетельствовать обо всем оттуда. И в 2014-м я тоже осознал, что не могу остаться в стороне», – рассказал Юрий Юрченко «Подмосковью сегодня»

Я тоже была на Куликовом поле в 2014 году, за полтора месяца до трагедии. Город уже разделился на два лагеря. Сторонники переворота собирались у областной администрации, пророссийски настроенные активисты – у Дома профсоюзов. Но до 2 мая все проходило вполне мирно.

У Дома профсоюзов было много пожилых женщин, у которых были одновременно портреты Николая II и красные флаги.

«Мы за Святую Русь и Советский Союз», – объясняли они.

Виновных не нашли

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер говорит, что настоящие преступники, устроившие поджог и убийство, были быстро освобождены.

«Они находились под покровительством депутатов, политиков и олигархов. Вся вина была возложена на участников «антимайдана», особенно пострадали Евгений Мефедов и Сергей Долженков», – рассказала Шеслер корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Россиянин Евгений Мефедов оказался среди обвиняемых в событиях 2 мая. Суд его оправдал, но мужчина провел в заключении пять лет. Жить в Одессу он переехал только за год до роковых событий – в 2013-м. Купил квартиру, строил отношения со своей девушкой, работал таксистом. Входил в «Одесскую дружину», которая поддерживала палаточный городок у Дома профсоюзов.

Фото: [ youtube.com/allholl ]

В день трагедии он был дома. По телевизору услышал о беспорядках и выбежал на улицу, а в разгар событий оказался в Доме профсоюзов. В отличие от многих, Мефедов покинул здание живым. Оказался в реанимации в тяжелом состоянии, а потом сразу оказался под стражей как подозреваемый в организации беспорядков. Основным доказательством вины посчитали его российский паспорт.

«Условия содержания... Со временем человек привыкает к любой окружающей обстановке, к наркоманам, к убийцам, к прочим антисоциальным, деградирующим элементам без норм морали и принципов...», – рассказывал мужчина корреспонденту «Подмосковья сегодня» еще во время своего заключения.

Забыть о прошлом

Годы за решеткой сказались на здоровье: пострадали почки, зрение, желудок, сердце. Пройти лечение ему не давали.

«Суды пять раз отпускали меня и сразу же арестовывали снова, один раз я был оправдан и опять помещен под стражу. Однажды меня вывезли на обмен в Донецкую область, но с полпути вернули обратно», – продолжил Евгений.

Все, что я смогла тогда — передать арестованному россиянину деньги, чтобы он мог приобрести для себя самые необходимые лекарства.

В 2017 году украинский суд оправдал 19 «антимайдановцев», обвинявшихся в столкновениях,17 из них были вскоре освобождены. Но Евгения Мефедова отпустили предпоследним, вместе с еще одним активистом Сергеем Долженковым. Это случилось только в 2019 году. Тогда же мужчина вернулся на Родину. Здесь он также работает в такси, интервью больше не дает.

«Я считаю, что в тот день гражданские активисты противостояли «чудовищной фашистской машине», которая не остановилась даже перед убийствами», – заключает Лариса Шеслер.

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