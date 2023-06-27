Психолог, айтишник, священник: российские эксперты оценили идею создания Бога-нейросети в России

Многие предприниматели сегодня ищут идеи для применения искусственного интеллекта в своем бизнесе. Но есть возможность, что его внедрят и в более тонкие, духовные сферы нашей жизни. Что, если нейросеть сможет «заменить» Бога? Такую идею предложила психолог Виктория Хорошилова.

По ее мнению, это поможет людям справляться с некоторыми ментальными проблемами.

«Люди нуждаются в совете»

Уже сейчас ChatGPT достаточно адекватно отвечает на психологические запросы людей, которые просят их поддержать. Поэтому в России было бы неплохо создать бота, к которому пользователи Сети могли бы обращаться как к психологу, а верующие — как к Богу. Можно будет задавать ему вопросы и получать ответы.

«Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Все-таки к психологу может попасть не каждый, а с таким ботом человек может легко пообщаться. За нейросетями — будущее», — сказала Хорошилова.

Как рассказал Frontend-разработчик и программист Сергей Журавлев, Бог-нейросеть может служить формой психологической поддержки для людей.

«Многие люди испытывают чувства одиночества, тревоги, стресса, нуждаются в разговоре или совете», — поясняет специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Такой ИИ может выслушать и дать совет, уточнил Журавлев. Однако он подчеркнул, что нейросеть не может заменить настоящего человека-психолога или медицинского специалиста.

Сложная задача

В то же время эксперт уточняет, что создание искусственного интеллекта, способного имитировать Бога — достаточно сложная задача.

«При создании такого сервиса требуется учесть множество факторов, включая обработку и анализ большого объема информации, умение нейросети поддерживать диалог с людьми, а также учиться и адаптироваться к их потребностям», — рассказал IT-специалист.

Такой проект требует значительных усилий, ресурсов и экспертизы в области искусственного интеллекта, так как последний имеет ряд ограничений.

«ИИ не обладает эмоциями, интуицией или глубоким пониманием человеческой психологии, а это важно при предоставлении поддержки», — рассказал собеседник.

«За всем стоит человек»

Отдельного рассмотрения достойна этическая сторона вопроса. Прежде, чем реализовывать подобный проект, уточняет Журавлев, необходимо провести глубокое исследование, сотрудничать с экспертами и консультироваться с представителями различных религиозных и культурных сообществ.

Протоиерей Вячеслав Харинов считает, что нейросети уже демонстрируют тенденцию к очеловечиванию. Они могут распознавать эмоциональную нагрузку, смысл реплик и в зависимости от этого меняют собственную интонацию. Однако, это вовсе не должно пугать.

«Нравственную оценку IT-технологиям можно давать только по результатам деятельности. Сами по себе они не несут в себе греха, как и наука, знания, исследования», — уточнил он.

Священнослужитель не критикует идею создания «Бога» с помощью искусственного интеллекта. Он не назвал это грехом, однако считает, что сначала такой программой нужно воспользоваться людям.

«Мы знаем, как технологии можно использовать в сфере мирного атома, но также известно его применение, как оружия массового поражения. За всем стоит человек, его воля, его выбор», — подытожил отец Вячеслав.

Ранее священник рассказал, чем опасно развитие искусственного интеллекта.