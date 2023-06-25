Ненависть, обиды, воровство: священник рассказал, чем опасно развитие искусственного интеллекта
Отец Константин объяснил, как развитие ИИ приведет человечество к греховности
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На сегодняшний день искусственный интеллект в корне меняет жизнь людей. В некоторых случаях даже лишает определенных специалистов их работы.
Священнослужитель иерей Константин Мальцев рассказал, почему развитие нейросети и искусственного интеллекта, а также его внедрение в жизнь человека, приведет человечество к греховности.
«Если смотреть в самокупности на искусственный интеллект, который сейчас развивают, можно сказать, что мы еще пожмем плоды побочных эффектов», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Отец Константин уверен, что развитие ИИ может привести человечество к греховному образу жизни, так как из-за отсутствия рабочих мест люди будут вынуждены совершать незаконные поступки.
«Тысячи людей останутся без куска хлеба, без работы. А это уже следствие греха, ненависти, обиды, воровства, и тому подобное. Поэтому здесь нужно смотреть в корень проблемы», – добавил священнослужитель.
Ранее отец Константин объяснил, может ли нейросеть заменить Бога, если создать Его цифровой аналог.