Ненависть, обиды, воровство: священник рассказал, чем опасно развитие искусственного интеллекта

На сегодняшний день искусственный интеллект в корне меняет жизнь людей. В некоторых случаях даже лишает определенных специалистов их работы.

Священнослужитель иерей Константин Мальцев рассказал, почему развитие нейросети и искусственного интеллекта, а также его внедрение в жизнь человека, приведет человечество к греховности.

«Если смотреть в самокупности на искусственный интеллект, который сейчас развивают, можно сказать, что мы еще пожмем плоды побочных эффектов», – заявил священник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отец Константин уверен, что развитие ИИ может привести человечество к греховному образу жизни, так как из-за отсутствия рабочих мест люди будут вынуждены совершать незаконные поступки.

«Тысячи людей останутся без куска хлеба, без работы. А это уже следствие греха, ненависти, обиды, воровства, и тому подобное. Поэтому здесь нужно смотреть в корень проблемы», – добавил священнослужитель.

Ранее отец Константин объяснил, может ли нейросеть заменить Бога, если создать Его цифровой аналог.