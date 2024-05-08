Родители поневоле: что такое репродуктивное насилие и как от него защититься

Если мужчина требует от женщины родить ребенка или, наоборот, девушка заставляет парня жениться под предлогом беременности, то речь идет о так называемом репродуктивном насилии. Оно проявляется по-разному, однако страдают от него чаще женщины.

О том, как не стать жертвой такого давления и выйти из проблемных отношений, – в материале «Подмосковье сегодня».

Предупреждала честно

Москвичи Лилия и Антон обсуждали планы на жизнь еще перед свадьбой. Девушка честно рассказала, что сначала хотела бы сделать карьеру и купить жилье, а потом думать о детях.

«У меня еще в студенчестве была ситуация, когда из съемного жилья пришлось съехать за несколько часов. Но я была одна, с ребенком пришлось бы труднее. К тому же я хотела закрепиться на рабочем месте, чтобы уходить в декрет не со стартовой позиции и не с минимальной зарплатой», – рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Но через год родители с обеих сторон замучили молодых привычными вопросами про детей и напоминанием о том, что «часики-то тикают».

«Антон более внушаемый, его эти слова задевали. В результате я ему доверилась, а он обманул меня с контрацепцией», – поделилась Лилия.

Фото: [ freepik.com ]

Она говорит, что к материнству готова не была. К тому же муж с ребенком практически не помогает. Даже, наоборот, слишком внимательно относится к тратам жены.

«Купить одежду или сходить в парикмахерскую без ведома мужа мне не на что. А он считает, что раз я сижу дома, то мне этого не нужно», – жалуется наша собеседница.

Чем опасен обман

Клинический психолог Елена Асланова говорит, что Лилия стала фактически заложницей чужих планов, ведь она растит ребенка вопреки собственным интересам.

«Могу посоветовать девушкам никому не доверять свою контрацепцию. Выбор должен быть за ними. Ведь рожать детей, кормить, воспитывать приходится именно им», – продолжает Асланова.

Впрочем, многие мужчины уверены, что, наоборот, это они чаще страдают от репродуктивного насилия. Свою историю нам рассказал 33-летний Иван.

«Я ребенка не хотел, был молодым и глупым, но девушка, как говорится, «залетела», пришлось жениться. Прожили ровно полтора года и разбежались. Вот уже десять лет плачу алименты. Спрашивается, за что?» – поделился мужчина своей проблемой.

Фото: [ freepik.com ]

Договориться заранее

Психолог объясняет, что репродуктивное насилие можно и нужно предотвращать. А перед заключением брака очень важно обсудить планы, касающиеся детей. Однако иногда люди стесняются этой темы, а иногда боятся не встретить понимания. А порой в паре и нет противоречий, но на нее давят общественные установки.

«Однажды ко мне обратилась пара из Средней Азии. Женщина была беременна и хотела сделать аборт, так как они с ее избранником не состояли в официальном браке», – рассказывает Елена Асланова.

При этом оба хотели детей, но только при условии, что они будут зачаты после традиционного бракосочетания.

«Получается, что при желанной беременности им проще было сделать аборт, чем нарушить традиции», – удивляется психолог.

Везде свои правила

Многие случаи репродуктивного давления связаны с политикой разных государств по отношению к детям. Например, в Китае долгое время из-за перенаселения было законодательно запрещено рожать больше одного ребенка. А многие предпочитали делать аборты, если узнавали, что ждут девочку. Ведь заботы о родителях в старости ждали от сыновей.

«В результате общество значительно постарело, так как на одного молодого человека приходится двое родителей, четверо бабушек и дедушек. Также в Китае сейчас не хватает женщин», – продолжает эксперт.

Другой пример – Польша, там аборты запрещены даже в случае изнасилования. Это тоже вызывает споры.

Методы, принятые в России, на этом фоне кажутся вполне демократичными.

«Безусловно, государство должно планировать свою демографическую политику. Но для этого нужно повышать выплаты на детей, индексировать суммы материнского капитала, строить детские сады и школы. Ведь женщине надо не только родить, но и воспитать чадо. И многие этого захотят, если почувствуют уверенность в завтрашнем дне», – убеждена психолог Асланова.

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