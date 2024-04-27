Сообщник убийцы: этот вирус разрушает давно вылеченных от ковида

После окончания пандемии COVID-19 прошло уже два года, но до сих пор многие переболевшие мучаются от осложнений и симптомов, оставшихся после инфекции. А некоторые замечают, что люди, перенесшие коронавирус, как будто быстрее стареют.

Мы собрали несколько печальных примеров и попросили врачей прокомментировать ситуацию.

Запах так и не вернулся

До сих пор существуют чаты и сообщества тех, кто страдает от длительных последствий коронавируса. В них состоят десятки тысяч человек.

«Вот уже три года у меня температура ниже 37-37,3 градуса, и не спадает. К тому же, есть слабость, проблемы с носоглоткой. Врачи ничего не находят. Говорят, что это психосоматика», — поделилась с изданием «Подмосковье сегодня» 47-летняя москвичка Ирина А.

Она рассказала, что по анализам крови у нее все хорошо, правда, антитела, характерные для переболевших ковидом, сохраняются в течение трех лет.

Другая пациентка, Раиса Н., до сих пор не чувствует запахов. С самого начала пандемии их отсутствие считалось одним из симптомов нового вируса.

«Первый раз переболела тяжелее, но нормально восстановилась. Второй раз сама болезнь проходила легче, но запахи так и не вернулись. Врачи диагностировать патологию не могут. Говорят, что это связано с нейронами головного мозга», — переживает она.

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Это все герпес?

Врач-патолог Жанна Шмидт говорит, что раньше вирус циркулировал в крови длительное время, но теперь все иначе.

«Сейчас штаммы стали слабее, сохраняются в организме недолго», — отмечает Шмидт.

Поэтому жалобы на постковидные осложнения появляются все реже. Что касается неприятных примеров, то этому ищут объяснения. Шмидт рассказывает одну из популярных версий: COVID-19 может активировать вирус герпеса, если он есть в организме. Из-за этого и появляются симптомы, которые дают картину «постковида». При этом у самого герпеса много разновидностей.

«У кого выявляли антитела, например, к цитомегаловирусу или вирусу Эпштейна-Барра, тем, можно сказать, не повезло», — добавляет доктор.

Также она полагает, что иногда от постковидного синдрома страдают просто впечатлительные и внушаемые люди.

Не мог встать с постели

Но некоторые замечают у переболевших довольно необычную проблему – ускоренное старение.

«Не видела подругу больше года. Когда встретились, то просто не узнала ее, за это время она постарела лет на десять», — пожаловалась нашему изданию Екатерина из Балашихи.

Валерий Новоселов, врач-гериатр, невролог считает, что ухудшение физического состояния, которое люди воспринимают как старение, связано с ухудшением умственных способностей и памяти в результате перенесенной инфекции.

«COVID-19 имеет определенные последствия, которые проявляются в типичных признаках, в том числе в ускоренном старении мозга из-за длительной гипоксии», — заявил он нашему изданию.

А иногда у человека просто будто ни на что не остается сил. Новоселов привел в пример пациента, который не мог заставить себя даже подняться с дивана и надеть одежду.

«Человек не притворялся. Он действительно не мог совершить самые простые действия», — подчеркнул врач.

Клетки умерли

Причиной гипоксии и сопутствующих жалоб может то, что COVID-19 поражал эндотелий – внутренний слой – сосудов. Нехватка кислорода, в свою очередь, приводит к быстрой гибели клеток в важных структурах организма, в том числе коре головного мозга.

«Слабость и ухудшение памяти воспринимаются как резкое старение. Конечно, подобные изменения и нервный стресс не могли не сказаться в худшую сторону на внешности перенесших инфекцию», — резюмировал он.

Но помочь восстановиться может здоровый образ жизни, умеренная физическая активность, правильное питание.

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