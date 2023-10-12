«Русские жены собираются обратно»: обстановка в ближайших к Израилю странах накаляется

Согласно этому безумному плану, мусульмане из Иордании, Сирии, Ливана и Египта должны выдвинуться к границам Израиля и попытаться проникнуть в страну, чтобы своими силами в большом количестве «применить джихад не в теории, а на местах».

Фейк об эвакуации Ливана

Такие выступления могут захватить и соседние государства. Вчера посольство США в Ливане попросило своих соотечественников по возможности покинуть Бейрут. Якобы там тоже могут начаться обстрелы, возникает угроза жизни населения.

Однако через некоторое время эта информация была признана недостоверной. Что думают об этом сами иностранные жители Бейрута?

«Пока у нас тихо. Надеюсь, что все так и останется. Некоторые русские жены ливанцев собираются временно в Россию, но это не потому, что реально опасно, а на всякий случай. Особенно, если есть маленькие дети. А так, если не смотреть телевизор, то будто бы ничего и не происходит», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о происходящем Виктория С., проживающая в Бейруте.

Сирия против войны

Саид К. — журналист из столицы Сирии — Дамаска — рассказал о ситуации в городе и отношении местного населения к ситуации в Израиле.

«У нас уже несколько дней подряд продолжаются демонстрации в поддержку палестинцев. В основном на улицы выходит молодежь, студенты. Да, мы категорически не принимаем то, что натворил ХАМАС, но при этом в ответ Израиль бомбит в том числе мирные поселения, их дома и больницы. Мы против такого тоже. Никто не хочет войны», — заявил нам журналист.

Фото: [ MOHAMMED SABER/EPA/TASS ]

Он подчеркнул, что жители Сирии знают, каково это — жить под постоянными обстрелами, и поэтому никому не желают такой участи.

Евреи всех стран — в Россию

А политолог Сергей Марков предположил, что за действиями боевиков ХАМАС могут стоять могущественные силы, стремящиеся перекроить карту Ближнего Востока, в том числе манипулируя не только боевиками из сектора Газа, но и Израилем, стремящимся отомстить за своих убитых сограждан.

Жители Израиля не хотят покидать страну в трудный час.