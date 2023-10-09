«Своих не бросаем»: репатрианты из России не хотят покидать Израиль в трудный час

Репатрианты с большим стажем не собираются уезжать из Израиля, несмотря на то, что в стране началась война. А те, кто приехал сюда не так давно, сидят на чемоданах и не знают, останутся или нет, узнал наш корреспондент.

По данным миграционных властей Израиля, с прошлого года в страну переехали 70 тысячи россиян, пишет РБК со ссылкой на данные Еврейского агентства, опубликованные 22 декабря 2022 года. По разным подсчетам, всего здесь проживают 1,3 миллиона русскоговорящих. Бывшие советские граждане и их потомки составляют 15% населения Израиля.

Те, кто живет давно, уезжать не планируют

«Мы здесь уже почти двадцать лет. Пережили много обострений. В 2006 году, в 2014. Помню, как купались в море под работу израильских ПВО. Так что уже привыкли. Постоянные проверки безопасности, террористические акты, да все было. Дочка отслужила срочную службу в ЦАХАЛ, это наши силы обороны. Сейчас она живет в Европе», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 45-летняя Наталья, врач по профессии.

Наша собеседница отметила, что считает эту страну — своей. Поэтому остается. «Ведь как говорится у вас в России? Своих не бросают?» — гордо спросила женщина.

По ее словам, в магазинах в Тель-Авиве все есть. На улицу люди выходят свободно. Но Наталья на всякий случай собрала «тревожный чемоданчик», как и советует Командование тыла.

«Это вещи первой необходимости: документы, вода, батарейки, пауэрбанки для гаджетов. У меня это рюкзак, не чемоданчик», — пояснила наша собеседница.

Она много смотрит ТВ и рыщет в Интернете.

«Надеемся на бога и отлов террористов с территории. Их здесь еще сотни. Потом, когда будет победа, станем разбираться, почему так случилось, что никто не отреагировал на вторжение сразу», — добавила Наталья.

Фото: [ Zuma\TASS ]

На двух стульях сидели

Другому жителю Израиля — Феликсу — 32 года. Он сейчас в Хайфе. Приехал в страну четыре года назад. Он уверен: если призовут, пойдет служить. У него четкая мотивация: «защищать родину, на которую напали». Хотя политику властей критикует.

«То, что произошло, я считаю, это результат многолетней неправильной политики, когда власти косвенно не мешали усилению ХАМАС, желая ослабить Палестинскую Автономию и не допустить независимого государства. В итоге политика управляемого конфликта потерпела крах, в стране военное положение. Желание усидеть на двух стульях не привело ни к чему», — объяснил мужчина свою позицию в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Нас здесь нет

Но это точка зрения репатриантов с большим стажем. Многие из тех россиян, кто получил гражданство недавно или переехал сюда перекантоваться в прошлом году, сейчас покидают Израиль или думают об этом.

«Боимся еще большего обострения, роста цен и всего такого», — прокомментировал происходящее Антон Г., уже перебравшийся из беспокойного Израиля в более спокойную Германию.

Ранее мы рассказывали, что в первые часы после нападения ХАМАС израильтяне были в шоке.