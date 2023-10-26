Рыдающие дети, обманутые шахидки, Кобзон-аксакал: что на самом деле происходило во время теракта на Дубровке

Недавние трагические события в Израиле с захватом заложников поразили общественность. Как должны действовать спецслужбы в подобных чрезвычайных обстоятельствах, и есть ли шанс выжить у тех, кто стал случайной жертвой захвата?

21 год назад в России уже ответили на эти вопросы.

С вечера 23-го по ранее утро 26-го октября 2002 года 32 мужчины и 18 женщин-шахидок удерживали в здании Театрального центра на Дубровке 916 человек, пришедших посмотреть популярный мюзикл «Норд-Ост», а еще актеров труппы. В западне оказалась масса взрослых и детей.

Требованием боевиков был вывод войск РФ с территории Чечни.

Открытый террор

Мысль о том, что в центре Москвы могут быть захвачены сотни людей, никому не могла прийти в голову. До этого были страшные взрывы домой в 1999 году на Каширском шоссе и Волгоградском проспекте, ставшие одной из предтеч Второй Чеченской. Но это был скрытый террор. Никто не видел лиц тех, кто это сделал. Виновные оставались за кадром. Дубровка — совсем другая история.

Этот теракт готовили почти год. Почему «Норд-Ост»? Это был самый модный и разрекламированный шоу-проект того времени. Премьера состоялась за год до трагедии — в октябре 2001-го. В качестве предполагаемого места захвата боевики, согласно результатам расследования, рассматривали и Московский дворец молодежи, и Государственный театр эстрады. Выбрали Дубровку — там самый большой зрительный зал и почти не было охраны.

Это были времена без обязательных рамок-металлоискателей на входе и досмотра личных вещей. Боевиков в Москву, как обнародовали правоохранители позднее, доставляли небольшими группами и селили в съемных квартирах. Взрывчатку и оружие перевозили в багажниках легковушек.

К середине октября 2002 года все для нападения на Театральный центр на Дубровке было готово.

Фото: [ Владимир Астапкович/©РИА Новости ]

Не по сценарию

«В фойе во время антракта мы увидели женщин во всем черном. Я подумала еще: идет такой патриотический спектакль, что они здесь делают? Чеченки буквально испепеляли взглядами. Особенно я запомнила одну из женщин: она смотрела в упор, у нее были абсолютно черные зрачки», — вспоминает в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» одна из бывших заложниц Виктория Кругликова.

Второе отделение мюзикла началось с танца летчиков. Артисты отбивали чечетку, когда на сцену из зала вдруг запрыгнул человек в камуфляже и в маске. Сделал несколько предупредительных выстрелов вверх.

Зрители были уверены, что так и надо. Спектакль-то про военных. Но они ошибались...

Террористы перекрыли все входы и выходы в зрительный зал. Смертницы показали черные пояса со взрывчаткой на талиях. Артистов погнали к машинам, чтобы они таскали рюкзаки со снаряжением и боеприпасами. А потом приступили к минированию.

Оперативный штаб предлагал боевикам самолет, вертолет, деньги, только чтобы освободили заложников. Но вооруженные бандиты отказывались. Они говорили, что готовы находиться здесь столько, сколько нужно для вывода войск из Чечни.

Во главе боевиков стоял молодой Мовсар Бараев. Он заявил: «Освободим людей, когда будут прекращены боевые действия в Ичкерии и начнутся переговоры с Масхадовым».

Все это время заложники обходились без еды и практически без воды. Их водили в туалет в оркестровую яму.

Дозвониться до Кремля

Чтобы маленькие дети не плакали, им раздали программки и сувенирные ручки — порисовать. Взрослым в первую ночь разрешили воспользоваться мобильными.

«Позвонила моя хорошая знакомая. Молодая певица, пару раз мы выезжали с ней на мероприятия. Я только что смотрел шокирующие новости по телевизору, и вот звонок. «Саш, это из «Норд-Оста», — вспоминает в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Александр Калугин, медиаменеджер.

Можно было набрать кому угодно: друзьям, родным, коллегам по работе, чтобы те передали обращения боевиков.

«Моя знакомая решила, что раз у меня жена журналистка, то она сможет напрямую связаться с Кремлем. Жена была на седьмом месяце беременности, она очень растерялась, позвонила в редакцию, там не спали…Вся Москва не спала. Но что могли журналисты в такой ситуации? Только передавать информацию. Та моя знакомая девушка, кстати, в итоге погибла», — заключает наш собеседник.

«Зачем мне дети без мамы?»

Трагедия «Норд-Оста» транслировалась в прямом эфире. Три дня Россия не отходила от экранов телевизоров. Показывали снятое внутри здания видео: мужчины и женщины в черных балаклавах с закрытыми лицами на фоне алого бархата зрительного зала с рассеянными по периметру бусинками-заложниками.

«Я разговаривала с женщинами-камикадзе. Одна из них контролировала наш ряд. «Я не хочу умирать, но готова это сделать ради идеи», — вспоминает слова шахидки Татьяна К., одна из бывших заложниц.

Все также смотрели, как входил в зал Иосиф Кобзон, согласившийся вести переговоры с захватчиками, затем детский доктор Леонид Рошаль. Им удалось убедить бандитов, чтобы на свободу выпустили нескольких женщин с маленькими детьми, беременную, иностранцев.

Фото: [ Илья Питалев/©РИА Новости ]

Кобзон рассказывал, что является заслуженным артистом Чечено-Ингушской ССР, поэтому террористы должны его слушаться, как аксакала — старейшину. Еще он отмечал, что настоящие кавказцы не воюют с женщинами.

Артист попросил одного из главарей группы — Абу-Бакара — отдать ему самых маленьких деток. А те разрыдались без мамы...

«Абу-Бакар, зачем тебе мама без детей, а мне дети без мамы?» — спросил Кобзон.

И этим простым вопросом он «отвоевал» из заложников мать.

«Просто нужны были переодетые девочки»

26 октября 2002 года, в 5:10 утра спецподразделения начали штурм захваченного боевиками Театрального центра на Дубровке. Предварительно через вентиляцию поступал усыпляющий газ.

«Стало нечем дышать. Меня словно парализовало. Подумал: все, конец. Потом не знаю, сколько прошло времени, сознание вернулось. Какой-то парень в темной форме нес меня на плече. Запомнил, что в другой руке у него была длинная винтовка. Наверное, он был снайпером», — рассказывает один из бывших заложников Сергей Н.

Фото: [ Владимир Вяткин/©РИА Новости ]

Заснули от газа не только зрители, но и боевики. И девушки-смертницы. Потом в интервью их родители клялись, что дочери ничего не знали о конечной цели «похода». Что они сами были жертвами.

Отец одной из смертниц Марины Бисултановой, Наби, признавался: «Там просто нужны были переодетые в черные платья девочки. Нам гарантировали, что это будет мирная акция протеста».

Почему никто из смертниц так и не взорвался? Газ шел несколько минут — время соединить провода на взрывчатке было. В зале началась беспорядочная перестрелка, любая случайность привела бы к череде взрывов, но ни одного так и не последовало.

Как говорят заложники, несколько смертниц в последние мгновения растерянно палили в воздух. Организаторы акции якобы заранее предупредили всех: пояса — ненастоящие. Потом, в Чечне, силовики подтверждали неофициально: «Да, этих женщин настоящие организаторы послали умирать с муляжами на талиях».

«Молились о чуде»

Подготовка к штурму тоже попала на ТВ, что послужило поводом для введения цензуры в СМИ на дальнейшее разглашение такого рода секретной информации. Поэтому неожиданностью для боевиков штурм не стал.

При тех обстоятельствах спецназ действовал практически идеально. Ранее прецедентов проведения подобных операций по освобождению заложников в России не было.

Фото: [ Александр Поляков/©РИА Новости ]

Тем не менее, в результате теракта на Дубровке погибли по разным оценкам от 130 до 174 человек, причем 119 из них — в больницах после освобождения, от воздействия пущенного в помещение газа, состав которого до сих пор неизвестен. Впопыхах и на нервах никто не подумал об антидоте, и когда врачам привозили задыхающихся людей в бессознательном состоянии, они просто не понимали, как их спасать.

Пережившие те ужасные три дня в октябре 2002 года назад говорят, что и не надеялись выжить.

«Было ясно, что договориться с бандитами нельзя, и войну за один день никто бы не прекратил — мы это прекрасно понимали, поэтому просто молились о чуде», — вспоминают бывшие заложники сегодня.

Ранее мы рассказывали, как жители сектора Газа стали заложниками израильских бомбардировок.