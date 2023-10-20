«Людям нужно остановиться и задуматься»: стала известна причина бомбежки православной церкви в Газе

Старейшая православная церковь Святого Порфирия в Газе ночью была частично разрушена в результате взрыва. Под завалами могут оставаться люди. Уже известно о 18 погибших .

Внутри храма скрывались сотни палестинцев, бежавших от израильских, однако многие из них в итоге оказались погребены под завалами. Ни одна из противоборствующих сторон не взяла на себя ответственность за этот шокирующий удар.

«Надо отметить, что когда говорят, что в секторе Газа якобы живут исламские радикалисты — смотрите, там веками стоял православный храм и его никто не трогал, не разрушал. Более того, в нем прятались мусульмане от бомбежек. Это говорит о многом. Восток — необычайное место, где сходятся религии, где расположено множество святынь как христианского, так и мусульманского, иудейского мира», — отметила в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Милла Жуковская, вице-президент Фонда «Духовное наследие святого Апостола Павла», занимающегося культурными проектами на Ближнем Востоке.

По ее словам, с точки зрения религии в произошедшем ничего случайного нет.

«Гибель палестинцев в разрушенном христианском храме, маленьких невинных детей. Когда спрашивают, как же такой кошмар может допускать Господь — такое иногда может попускаться, чтобы показать, что людям нужно остановиться и задуматься, что же они творят», — подчеркнула общественница.

В сообщении греческого патриархата Иерусалима отмечено, что нападение на православную церковь представляет собой «военное преступление, которое нельзя игнорировать».

Основание разрушенной церкви датируется 407 годом нашей эры. В VII веке она стала мечетью, а в XII-м, во время крестовых походов, на этом месте была построена новая православная церковь, которая стояла до вчерашнего дня.

Ранее мы рассказывали, как исламский мир реагирует на происходящее в секторе Газа.