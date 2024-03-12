«Сани» из навоза и молодожены в сугробах: старые и забавные традиции Масленицы, о которых вы не знали

Масленица — один из самых популярных и вкусных русских праздников с богатой историей и множеством приятных традиций. Но мало кто знает, что помимо поедания блинов и сжигания чучела в старину существовали и другие интересные обычаи.

О том, кому на Руси доставался «первый блин комом», как лепили «сани» из навоза, и зачем молодоженов сбрасывали в сугроб, рассказала фольклорист и этномузыколог Елена Лебедева.

Прощение вместо прощания

Масленичный комплекс обрядов датируется началом 18-го века. До христианизации этот комплекс символизировал аграрное значение праздника. Но после Масленицу привязали к церковному календарю.

Каждый день масленичной недели имеет свое название. Прощеное воскресенье — это седьмой и самый важный день. Верующие исповедуются в своих грехах, просят у ближнего прощения, а в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю».

Но в старину крестьяне совсем иначе воспринимали завершение празднования. В дохристианские времена это был последний день старого года.

«Самыми актуальными аграрными событиями на тот момент были времена смены сезонов. Год от весны к зиме умирал. Перед «возрождением» — весной — существовало мнение, что в последнее воскресенье Масленицы с зимой прощались «на века». Но в связи с христианизацией, этот день приобрел семантику «прощения», а не «прощания», — рассказала фольклорист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Кирилл Цибизов ]

В этот же день всегда было принято сжигать чучело. Огонь символизирует «сбрасывание» с себя «старого человека», то есть всего плохого и отжившего в каждом из нас. Затем в понедельник Великого поста женщины с самого утра принимались с особым усилием мыть посуду от скоромной пищи, отмывали дом «от праздника», а мужчины промывали рот водкой.

Так кому первый блин?

Изначально блины служили поминальным блюдом. На похороны, а также на 9 и 40 дни смерти близкого на столе у его семьи присутствовали блины. Обычно их ставили «на помин» в Красный угол.

«Существует мнение о том, что в старину души умерших предков называли «комами», отсюда и возникла поговорка. Полностью она звучала так: «Первый блин комам, блин второй — знакомым, третий блин — дальней родне, а четвертый — мне», — объяснила эксперт.

Блины пекли не такими, как мы привыкли — тонкими и кружевными, а, наоборот, пышными и толстыми. Для этого использовалась другая мука: гороховая, овсяная. Ели их обязательно с маслом или сыром.

Фото: [ МедиаБанк Подмосковья/Кирилл Цибизов ]

Интересно, что главными блюдами в Масленицу были не только блины, но и сырные и молочные продукты, каши. На Руси зажиточные крестьяне готовили «сырницу» — творог смешивали с маслом и готовили в печи. Получалось жидкое блюдо, в которое обмакивали блины. Именно поэтому масленичную неделю называют еще и «Сырной».

Без пары не оставляли

На Руси самым главным развлечением на Масленицу было катание с горок. Но не как привыкли мы — на санях или ледянках — а с использованием сельскохозяйственной утвари.

«Брали старую корзину без дна. Дно лепили из навоза, размешанного с водой. Катались на перевернутых скамейках, на прялках — на донце. Конечно, все эти действия были с песенным сопровождением», ­— пояснила фольклорист.

Фото: [ Б. Кустодиев. «Масленица». 1916 год ]

В Масленичную неделю особенно почитали молодоженов — пары, женатые год. Существовала примета: если «уронить» супругов в сугроб, будет хороший урожай в этом году. А вот холостому парню привязывали к ноге «колодку» — полено, бумажный цветок, ленточку. И чтобы избавиться от этого, парню надо было откупиться либо деньгами, либо горилкой. Данные обряды связаны с тем, что существовали определенные периоды, в которые надо было засылать сватов и играть свадьбы. А холостых парней социум такими высмеиваниями подталкивал не «засиживаться» без пары.

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