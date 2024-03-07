Мозаика-сердце и другие сюрпризы: как бойцы СВО поздравляют близких с 8 Марта

Международный женский день — праздник, которого всегда с нетерпением ждут не только дамы, но и мужчины, желающие поздравить родных и близких. Бойцы СВО, которые сейчас находятся на передовой, тоже придумывают способы поздравить жен и матерей.

О самых интересных задумках нам рассказал командир одного из подразделений с позывным Арчи. Кстати, самому Арчи повезло — сейчас он находится в отпуске и встречает 8 Марта с семьей.

«Мой отец тоже прибыл из зоны СВО, поэтому мы вернулись неожиданно для родственников. Впервые за два года я поздравлю маму, сестру и лучшую подругу с 8 Марта вживую. Успел съездить и купить подарки, а завтра вечером поедем с семьей в ресторан, устроим женщинам небольшой сюрприз», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Те военнослужащие, которые находятся в зоне спецоперации, шлют с фронта видео и фотографии.

«Мы с сослуживцами сделали видеопоздравление от батальона для мам. Показывать ролик будем, собрав их вместе. Кроме того, бойцы поздравят любимых женщин по телефону или видеосвязи. Некоторые делают интересные снимки: выкладывают из чего-нибудь сердечко и фотографируют», — отметил военнослужащий.

Планами на 8 Марта с нами поделилась и супруга одного из бойцов СВО.

«Провожу этот день в ожидании звонка от любимого и в надежде, что скоро все закончится, можно будет встречать праздники вместе. Планы такие: на работу, а потом домой. Отмечать нет желания», — призналась Екатерина О. нашему корреспонденту.

Ранее боец из Подмосковья рассказал о необъяснимом случае на фронте.