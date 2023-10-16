Сати Спивакова рассказала про свою грудь: насколько опасен рак молочной железы

У 61-летней актрисы Сати Спиваковой обнаружили рак груди. Произошло это еще в июне, но рассказала об этом широкой публике известная телеведущая и журналистика только сейчас.

С 1993 года благодаря усилиям ВОЗ октябрь считается месяцем борьбы с онкологией молочных желез.

Чувствовала себя прекрасно

«Особенно опасен в плане рака возраст после сорока лет. Женщину обязательно должны насторожить резкое увеличение или уменьшение молочной железы, изменение ее формы, появление беспричинных выделений из груди, изъязвления в области сосков. Но бывает и такое, что никаких явных признаков и симптомов нет, а опухоль — есть», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» немецкий патолог Жанна Шмидт.

В случае с Сати Спиваковой все произошло именно таким образом.

«Обычно я каждый год в июне прохожу проверку по всем женским болезням. И вот сходила к гинекологу, он ничего не заподозрил. Я прекрасно себя чувствовала, сходила к маммологу и выяснилось, что не все так хорошо, как кажется. У меня обнаружили рак», — призналась в интервью 61-летняя Спивакова.

Теряют время

К сожалению, по мнению Шмидт, в России женщины не привыкли проверяться регулярно и чаще всего диагноз ставит не маммолог, а они сами — случайно «нащупывают» в груди уплотнение. Причем нередко на поздних стадиях, так как представительницы слабого пола даже обнаружив проблему тянут время и боятся услышать вердикт специалиста.

«В этом плане Сати повезло. И то, что она проверялась регулярно, тоже сыграло свою положительную роль. Рак молочных желез излечим, но только, если захватить его вовремя», — подчеркнула немецкий врач.

Фото: [ freepik.com ]

Символом Всемирного дня борьбы с раком груди принято считать розовую ленту — как напоминание о женственности и женской красоте, поскольку это заболевание чаще выявляют все-таки у женщин. Хотя, как говорит специалист, и мужчины от него тоже не застрахованы. По данным Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина, ежегодно врачи в нашей стране выявляют около 50 тысяч случаев злокачественных образований груди, причем свыше 40% из них диагностируют на поздних стадиях. И это с учетом того, что этот вид онкологии лучше остальных подвержен лечению.

Звезды подают пример

Процент смертности от рака молочной железы в мире — 6,4%.

«Гораздо ниже, чем от рака легких и кишечника, но все зависит от стадии», — повторяет Жмидт.

Эксперт напомнила о знаменитых женщинах, которые победили эту болезнь: российская писательница Дарья Донцова, певица Кайли Миноуг, Анджелина Джоли, которая добровольно сделала мастэктомию (удаление молочных желез), так как имела наследственную предрасположенность к онкологии.

«Сейчас среди селебрити не принято скрывать подобное онкологическое заболевание. Видимо, поэтому и Сати Спивакова следует такой тактике, так как считается, что своим примером звезда вдохновляет обычных женщин не опускать руки и бороться за свою жизнь», — заключила Шмидт.

Ранее стало известно, что боль в спине также может быть признаком онкологии.