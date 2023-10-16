«Пациенты месяцами ходят по кругу»: боль в спине может указывать на смертельную опасность

Боль в спине знакома практически каждому человеку — огород, подъем тяжестей и даже сон в неудобной позе способны привести к ней. Однако существуют более серьезные причины возникновения неприятных ощущений. О них рассказал Антон Иванов, онколог, химиотерапевт и главный врач семейной клиники «МАММА».

По словам специалиста, опасные заболевания тоже способны проявляться простой, на первый взгляд, болью в спине.

«Есть состояния гораздо серьезнее, чем возрастной остеохондроз или протрузия межпозвоночных дисков. Зачастую боли в спине являются первыми или уже поздними проявлениями онкологии. Пациенты, как правило, обращаются сначала к неврологу, остеопату или ортопеду с целью вылечить спину. Опытный невролог достаточно легко отличит невралгию от онкопроцесса, но так бывает не всегда, и наши пациенты неделями и месяцами ходят по кругу в поисках истинного диагноза», — сообщил собеседник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рак может идти рука об руку с остеохондрозом, добавил врач. Тогда проходит достаточно много драгоценного времени, прежде чем врачам удается докопаться до истины. Очень часто больной узнает свой диагноз уже на поздних третьей и четвертой стадиях заболевания.

«Какие виды опухолей могут давать боли в спине? В первую очередь это рак поджелудочной железы. Анатомически так получается, что поджелудочная железа находится гораздо ближе к спине, чем к передней брюшной стенке, и боли в ней и окружающей ткани отдают в спину. Вторая по значимости опухоль — это рак почек. Эти органы также расположены в поясничной области забрюшинно, и опухоль впервые может проявить себя тянущими болями в пояснице», — предупредил Иванов.

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