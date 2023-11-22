«Сейчас поправлюсь и к маме полечу»: молодой разведчик погиб от пули снайперши на СВО, не успев вернуться домой

Еще один молодой боец СВО пожертвовал своей жизнью ради Родины. Снайпер и разведчик Валерий Усольцев родился в Новосибирской области. Этот парень не дожил до 21 года и раненым отправился на задание, а затем погиб от пули украинской снайперши.

Будучи рядовым, он возглавил отряд разведки и спас сослуживцев, пожертвовав собой. Расскажем, каким он был.

Усольцев с детства отличался от большинства мальчишек. Вместо того, чтобы следить за новинками компьютерных игр или выпрашивать модные джинсы, он следил за ассортиментом военторга. Валера шел к своей мечте и добился своего, несмотря на ошибки военкомата и уговоры мамы.

Полковник вместо отца

Усольцев родился в городе Куйбышеве в 2002 году. Папу своего он почти не видел: родители разошлись спустя год после его рождения. Мама Марина Литвинова сокрушается — ее модель семьи была совершенно иной.

«Мои папа с мамой никогда не ругались, я всегда думала, что у нас с мужем будет такая семья, но не получилось. Супруг любил пить и гулять. Но мне пришлось растить сына одной. Валера был звездой в садике: всегда выступал. Если он болел, то заведующая звонила: «Когда вы выздоровеете? Давайте скорее, праздник без вас может не состояться», — вспоминает Марина Анатольевна.

Валера всегда был веселый, общительный и добрый. С 5 по 11 класс мальчик учился в кадетском классе. Там у него был военный руководитель, полковник в отставке, который, похоже, заменил парню отца.

«Руководитель был очень добрый, настоящий офицер и воспитатель. Он стал примером истинного мужчины. Вскоре Валера увлекся пулевой стрельбой. А еще он играл на духовом музыкальном инструменте — тубе. Сын сказал: «После школы пойду в армию», а я не хотела отбивать у сына это желание», — отмечает Литвинова.

Когда Усольцеву было 16 лет, он проходил комиссию от военкомата, и там его перепутали с однофамильцем. Однажды, зайдя домой после работы, мать увидела глаза, наполненные слезами. Сын заявил: «Мам, моя жизнь закончилась». После короткого расспроса оказалось, что парню сообщили о негодности.

Фото: [ из личного архива Марины Литвиновой ]

«Я поразилась, ведь у него все справки были в порядке. А он твердит: «Мама, я никому не нужен, буду теперь, как гопник по подъездам болтаться». Я — скорей в военкомат, выяснила, что произошла ошибка. Прибегаю домой и говорю: «Валера, все хорошо», а он напрыгнул на меня от радости: «Ты волшебница! Ты не представляешь, что ты сделала, ты мою судьбу спасла!» — с гордостью говорит Марина.

Достойный сын своей матери

Боевая обстановка и полевые выходы, кажется, были частью жизни Валеры. В седьмом классе мальчик купил форму на деньги, которые ему подарили на день рождения. Родные рассчитывали, что школьник купит сладости, а он попросил добавить ему на военную форму.

«В кадетских корпусах ученикам выдавали форму: администрация спонсировала этот класс. Но сыну нужна была какая-то другая расцветка, которую они с мальчишками искали и, наконец, нашли. А за берцами мы ездили в Новосибирск, потому что не было размера, а человеку надо было срочно помочь», — улыбается наша собеседница.

Сразу после школы Усольцев отправился в армию, даже ЕГЭ сдавать отказался, хотя мог бы взять отсрочку на время экзаменов. Валера попал в мотострелки, а через три месяца парень позвонил маме и заявил: «Можешь радоваться — приехали военные из Дальнего Востока, зовут меня в морфлот». Мысли о том, чтобы сын пошел на подводную лодку, Марина не допускала, а тот все равно написал рапорт на перевод.

Тем временем в часть, где служил Усольцев, приехали из 24-ой бригады спецназа ГРУ. А уж эти войска были запредельной мечтой солдата. В итоге Валерий отправился к спецназовцам.

«Сперва радости у сына не было предела. А как только он перевелся, Валера опешил: «Мама, тут все не так, как я думал». Я сказала, что так не бывает, чтобы везде всегда хорошо, и что любые трудности закаляют характер. А он ответил: «Мама, я буду достойным тебя сыном», — рассказывает женщина.

Фото: [ из личного архива Марины Литвиновой ]

Украинцы разрывали тела танками

Уже намного позже Марина выяснила, что сын заключил контракт на три года. Прослужив чуть больше года, в январе 2022 года Валерий предупредил, что едет на учения в Белоруссию.

«У меня волосы дыбом встали — какие учения и почему так далеко? Неужели в России мест нет? Сын же ответил, что приказы не обсуждаются и что он будет звонить по возможности. Позже их 24-ая бригада стала бельмом на глазу у противника. Сослуживец рассказал, что за голову их солдата украинцам платили 6000 долларов, а за командира — 12 тысяч», — признается мать бойца корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Валера периодически звонил маме: «Я живой». За время службы на СВО разведчик-снайпер получил четыре ранения разной тяжести. Первое он заработал 25 июня 2022 года, когда произошел артобстрел. Сослуживцы утверждали, что кто-то сдал их позиции. Тогда из десяти спецназовцев осталось лишь трое живых.

«Его напарнику, которого Валера называл братишкой, снесло челюсть. Они лежали рядом, и друг сына погиб на месте, а Валере осколок попал в ногу. Он еще не хотел ехать в госпиталь, но его уговорили: сказали, что могло начаться заражение. В начале июля он приехал в Новосибирск, но много не рассказывал из-за военной тайны», — отмечает Литвинова.

Но все же кое-что боец раскрыл маме. Он сказал, что бойцы ВСУ на передовой — «звери». Однажды Валерий увидел на ветках в лесополосе разорванные тела наших солдат, он узнал их по нашивкам. Украинцы разрывали тела россиян танками.

Вскоре боец вернулся на передовую и снова получил ранение. Тогда его жизнь спасла фляжка на пояснице: если бы не она, солдату бы разнесло почку.

Усольцев снова приезжал к маме. Но долго в мирной жизни побыть не удалось. Фронт, бои. С четвертым ранением Валерий ехать лечиться вовсе отказался и пошел на задание.

Потери были большие, а потому простого рядового, но уже опытного Валерия отправили во главе отряда.

«Сын погиб в ночь на Пасху, вечером 15 апреля. Он вылез из окопа с прибором ночного видения. Поднимался понемногу, а когда встал в полный рост, по нему сработал снайпер. Он заорал пацанам, чтобы они лежали, а сам вскоре погиб от потери крови. Его ребята остались живы», — вздыхает женщина.

Последние слова бойца были такими: «Сейчас поправлюсь и к маме полечу, я так давно ее не видел. А еще, братишки, я так бабу хочу!».

Скорее всего, Валерий стал жертвой той самой снайперши, которая стреляет солдатам в пах. За свою военную жизнь он успел получить медали «За отвагу», Суворова, два Георгиевских креста и два ордена Мужества.