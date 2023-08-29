«Целились в паховую область»: боец СВО рассказал, как снайперши ВСУ калечили российских солдат

Снайпер — специальность непростая. Не каждому дано так овладеть оружием, чтобы бить без промаха на большом расстоянии. На Украине решили проблему просто: набрали в армию биатлонистов и спортсменов-стрелков. Причем привлекли даже девушек.

Российский боец с позывным Бабай рассказал нашему корреспонденту, что именно женщины-снайперы, призванные в ВСУ, показывают особую жестокость. Их заставляют отслеживать российских солдат, которые идут вытаскивать раненых и погибших.

«Помню, как-то девушки-биатлонистки стояли недалеко от наших позиций и целились прямо в пах. Они стреляют так, чтобы отстрелить тебе член. Раненый, естественно, кричит, зовет на помощь. К нему прибегает товарищ с подмогой, и так получается, что она сначала подмогу убивает, а потом раненого», — объясняет боец СВО корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Бабай говорит, что эти спортсменки делают так нарочно — хотят истребить российских бойцов как мужчин, а не просто вывести их из строя. В других местах фронта есть и другие снайперши. Одному из бойцов, Олегу Семенову, женщина пустила пулю в глаз. Мать солдата Галина Адмаева заявила нам, что это фирменный почерк наемницы.

«Сослуживцы сына мне потом рассказали, что эту снайпершу уже знали все, она четко била по глазам. Моему сыну не повезло: он промучился с пулей в голове еще полтора часа», — вздыхает Адмаева.

Ранее мы писали, как Олег Семенов ушел на фронт, погиб и посылал маме знаки с того света.