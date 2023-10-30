«Сейчас происходит четвертая оборона Севастополя»: капитан Дандыкин — о Дне ВМФ, прошлом и будущем Черноморского флота

Боярская дума 327 лет назад по настоянию Петра I приняла решение: «Морским судам быть». 30 октября — День основания Российского военно-морского флота. Эта дата, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

«Морских праздников в России хватает. В последнее воскресенье июля еще отмечается День ВМФ, введенный по инициативе наркома Кузнецова в 1939 году. Это уже советской период. Моряки, конечно же, привыкли в июле всенародно праздновать, как и вся страна, когда даже непричастные надевают тельняшки! Еще у нас есть и День морского пехотинца, День подводника, День морской авиации», — перечисляет памятные даты капитан первого ранга запаса, военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в беседе с журналистом интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Его биография заслуживает отдельного рассказа. Дважды служил в Черноморском флоте, первый — лейтенантом, военно-морским журналистом на крейсере «Адмирал Ушаков», потом в Северном флоте на Новой Земле, где проходили ядерные испытания.

«И, вероятно, будут еще проходить, если Родина прикажет», — добавляет наш собеседник.

Мирные походы Холодной войны

«Вспоминаю мирные времена Холодной войны, когда мы уходили и приходили из дальних походов. Уходишь — грусть, возвращаешься — радость. Памятно было, однажды вернулся, а жена уже практически на сносях, вскоре родила сына», — улыбается Василий Алексеевич.

Но одни из самых неприятных его воспоминаний — о том, как в 90-е годы делили Черноморский флот в Севастополе.

«Эти переходы, переприсягания, было бесконечно тяжело. Украинцы шли на наш Черноморский флот, россияне — на украинский. Мы чувствовали себя практически на оккупированной территории, на дворе стоял 1993-й год, корабли делили, как своих детей», — образно замечает эксперт.

Фото: [ Виталий Тимкив/РИА Новости ]

Четвертая оборона Севастополя

Сегодня, напоминает Дандыкин, еще и годовщина второй героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.

«А была еще и третья оборона, когда отстаивали Черноморский Флот в 2014-м году. Сейчас, я считаю, происходит четвертая оборона города. Враг специально направил надводные дроны, которые были поражены в акватории Черного моря. Постарались наши летчики. Будем надеяться, что ракеты на Севастополь и на Крым больше не полетят, работает морская авиация, противовоздушная оборона, корабли расстреливают беспилотники», — заявляет капитан первого ранга запаса. При этом он подчеркивает, что город постоянно находится в состоянии «боевого напряжения».

Дандыкин уверен, что сегодня Черноморский флот снова на первой линии огня. И не только он.

«Многие испытывают воодушевление сегодня, потому что генерал-полковник Михаил Теплинский накануне был назначен командующим группировки Днепр, расположенной в Херсонской области. Теперь, думаю, дела пойдут получше», — рассуждает наш эксперт.

Море любит смелых

Капитан первого ранга запаса надеется, что для российского флота никогда больше не повторится трагедия Гражданской войны, когда часть русской эскадры закончила свой путь вслед за бароном Врангелем на чевере Африки в Бизерте.

Море любит смелых и не прощает ошибок. Но оптимизм у моряков живет, тем более, что до сих пор, как говорит Дандыкин, существует такая присказка: «не служил бы я на флоте, если б не было смешно».

«Хотя сегодня времена, конечно, больше тревожные: проливы закрыты, корабли частично остались в Средиземном море, но флот живет, флот строится и выполняет свои боевые задачи. Без флота России не быть с любой точки зрения», — заключает собеседник издания.

Ранее сообщалось, что моряки-черноморцы уничтожили два украинских беспилотника.