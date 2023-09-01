«Шансы очень низкие»: могут ли пассажирам возместить ущерб за отмененный из-за БПЛА рейс

Во Внуково, Шереметьево и Домодедово сегодня снова задерживали и отменяли рейсы. В последние дни столичные аэропорты не раз сообщали об ограничении полетов из-за атак дронов.

Отложенные рейсы, опоздания на стыковочные, самолеты, улетевшие на запасные аэродромы — это реалии сегодняшних дней. Из-за опасности пролетов БПЛА над Москвой и Московской областью почти каждый день в столичных аэропортах вводится план «Ковер», и те временно приостанавливают свою работу.

Что делать пассажирам, которые попали в форс-мажор, и можно ли им в случае подобных обстоятельств надеяться на денежные возмещения? Разъясняем ситуацию.

Могут покормить

«Все те задержки, которые происходят сейчас, связаны с тем, что органы власти вводят так называемый план «Ковер» и другие оперативные мероприятия, фактически блокирующие деятельность аэропорта. А это в понимании закона является обстоятельством, находящимся вне контроля самой авиакомпании», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал Дмитрий Овсянников, адвокат, партнер юридической компании «Скриптолекс».

Он напомнил, что существуют стандартные компенсации, которые выплачивают авиакомпании в случае задержек рейсов: независимо от времени задержки все авиапассажиры могут оставить багаж под присмотром сотрудников авиакомпании; при задержке более, чем на два часа, пассажиров должны обеспечить прохладительными напитками, более, чем на четыре — питанием. При задержке более, чем на восемь часов — разместить для ожидания рейса в гостинице.

Также выплачиваются компенсации, то есть возмещение убытков, морального вреда. Авиакомпанию могут и оштрафовать в соответствии с законом о защите прав потребителя.

Овсянников отметил, что он специально посмотрел практику жалоб и возмещений в связи с введением «Ковра» — и не нашел ее. Вероятнее всего, на данный момент таковой просто не существует.

Шансы около нуля

«Скорее всего, здесь возможны временные компенсации в виде воды, еды, но вряд ли пассажиры могут рассчитывать на какие-либо денежные выплаты. Шансы их получить очень низкие, так как действия органов государственной власти находятся вне контроля авиакомпании», — пояснил юрист.

Исходя из существующей юридической практики, по мнению специалиста, как правило, авиакомпании освобождаются от штрафов и неустоек, если доказывают в суде, что занимались устранением каких-либо угроз жизни и здоровью пассажиров, и именно поэтому полет был перенесен или задержан.

«Очевидно, что обнаружение неизвестных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта является обстоятельством, которое не зависит от перевозчика, но при этом влияет на безопасность полета и на безопасность самого пассажира», — уверен еще один юрист Олег Муравьев.

Да, перевозчик несет гражданско-правовую ответственность за задержку доставки пассажира в пункт назначения, но он освобождается от ответственности, если докажет, что в «неисполнении обязательств» договора воздушной перевозки отсутствует его вина.

«Все, о чем мы говорим, исключительно про Россию и российские авиакомпании, если дальше идут какие-то стыковочные рейсы, на которые пассажиры уже опаздывают, то надо смотреть в связке с местными законами страны, куда вы летите», — резюмировал Овсянников.

Ранее сообщалось, что в России разработали специальное мобильное приложение, через которое можно передавать данные о беспилотниках.