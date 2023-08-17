Передавать данные о беспилотниках россиянам стало возможным через приложение Google Play

Приложение доступно для бесплатного скачивания в интернет-магазине Google Play. Жители России могут передавать данные не только о беспилотниках, но и информацию другого рода: если заметили странную группу людей, стали свидетелями взрыва или пролета ракета. Достаточно сделать несколько нажатий, и информация будет передана в федеральные службы. Сотрудники проверят полученные данные и оперативно примут меры.

Возрастное ограничение для установки приложения – «3+». Пользователи также смогут прикреплять фото подозрительных объектов. При желании можно оставить комментарий – подробно описать ситуацию. Приложение функционирует при условии работы интернета. Если сеть по каким-либо причинам сеть пропадает, то сообщение будет автоматически отправлено после восстановления.

Пользоваться приложение максимально просто. Достаточно направить устройство на подозрительный объект, выбрать из предложенного списка тип объекта и нажать кнопку «Сообщить». Кроме Google Play, приложение доступно для скачивания на RuStore. Гражданам РФ рекомендуют после того, как воспользовались приложением, дополнительно набрать 112.