«Сказал, что награды на его кителе — моя заслуга»: жены героев СВО рассказали, как создают крепкий тыл для любимых

О важности поддержки бойцов, защищающих рубежи нашей Родины на передовой, неоднократно упоминал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Главным духовным оплотом ребят в тылу остаются их жены. Именно их любовь греет бойцов на передовой даже в самые непростые моменты. Очередными трогательными историями любви с нашим корреспондентом поделились участницы фотопроекта «Жена героя».

Татьяна, супруга майора

Татьяна родом из семьи военнослужащего, она всегда мечтала выйти замуж за мужчину в форме.

«Я жила с семьей в Смоленске, где находится военная академия. У меня было много знакомых военнослужащих, один из которых и познакомил меня с моим будущем мужем», – рассказывает Татьяна.

Избранник очаровал девушку внутренним спокойствием, уверенностью в своих поступках, добротой и невероятно милой улыбкой. Хоть вокруг красавицы было немало офицеров, полюбила она курсанта четвертого курса. Свадьбу ребята сыграли за неделю до выпуска.

Потом было распределение в Наро-Фоминск. Сейчас супруги в браке уже 12 лет, у пары растет восьмилетняя дочь. Жена и дочка регулярно отправляют на фронт главе семьи рисунки и подарки.

«Как только я узнала о проекте «Жена героя», я захотела принять в нем участие, чтобы очередной раз показать своему мужу да и всем военнослужащим, что у них крепкий тыл. Мужа очень тронуло мое фото из проекта. Он сказал, что все награды и погоны на его кителе – это моя заслуга!» – улыбается Татьяна.

Кристина, жена подполковника

Фото: [ из архива проекта "Жена Героя" ]

История любви Кристины и Виктора Нижник началась в Смоленске. Будущий муж учился в академии противовоздушной обороны и вместе с ребятами снимал квартиру этажом выше.

«Как-то Виктор зашел попросить соль. Хитрость удалась: мы познакомились, стали встречаться. Он очень настойчиво и красиво ухаживал, и мое сердце не устояло. На последнем курсе его учебы мы сыграли свадьбу», – вспоминает Кристина.

В 202-ю бригаду в родном Наро-Фоминске Виктор поехал уже женатым лейтенантом. Два года супруги жили на два города, потому что Кристине нужно было закончить университет. Окончив учебу, девушка переехала в Подмосковье окончательно. В 2012 году у пары родилась долгожданная дочь.

«С самого начала СВО мой муж, офицер ПВО, отправился защищать рубежи нашей Родины. Его не стало на территории Украины, под Сватово. Там он выполнял задачи по защите нашего неба», – рассказывает жена героя.

Об этом Кристине сообщил брат мужа. Невзирая на невыносимую боль утраты, она находит в себе силы жить дальше и каждый день благодарит Бога за то, что подарил ей годы любви с родным человеком.

«Я не жалею ни о чем. Храню все воспоминания о любимом. Бережно. Обязательно буду сильной и счастливой, как он бы хотел. А мой ангел-хранитель будет мне помогать», – признается она.

Проект «Жена героя» стал для Кристины очень символичным. Она принимала в нем участие, когда Виктор был жив. К счастью, любимый успел увидеть фото.

«Мы, народ России, должны показывать свою поддержку нашим доблестным воинам, сражающимся за справедливость и правду. Я – педагог и стараюсь воспитывать ребят патриотами», – подчеркивает Кристина.

На заметку

Фотопроект «Жена героя» создан в поддержку военнослужащих РФ и членов их семей. В рамках проекта жены российских военнослужащих фотографируются в мундирах своих супругов.