Сказка наяву или только повод выпить: «Алые паруса» разные для всех

«Алые паруса» — праздник, пропитанный волшебством, который ежегодно отмечается в Санкт-Петербурге в конце июня. Он посвящен окончанию учебного года у выпускников школ и сопровождается парадом кораблей, концертами и различными культурными мероприятиями.

На «Алые паруса» съезжаются люди из разных городов и стран. Фейерверки, музыкальное шоу и красивые корабли служат магнитом для туристов.

Увидеть хотя бы один раз в жизни

Традиция проведения праздника «Алые паруса» появилась в 1969 году в Ленинграде по инициативе группы выпускников. Тогда в честь окончания учебного года было решено провести праздничный парад кораблей, украшенных алыми парусами. Мероприятие прошло успешно, и парад начали проводить каждый год в конце июня на Неве.

«Алые паруса» — это время, когда люди со всей страны ломятся в Петербург, чтобы увидеть и услышать неповторимое шоу, которое многие годы завоевывало престижные награды среди мировых празднеств. Мероприятие проходит во время белых ночей, что еще больше приманивает туристов. В этот день всю дворцовую набережную отдают выпускникам школ, а не взрослым людям», — рассказал гид Александр Чернега в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Гид порекомендовал всем, кто собирается посетить Петербург в это время, заранее подумать о всевозможных бронированиях.

Виновники торжества

Практически каждый школьник России хочет оказаться в теле выпускника Санкт-Петербургской школы, чтобы с легкостью занять лучшие места на набережной и насладиться праздником. Но что думают сами питерские учащиеся насчет «Алых парусов»?

Так, выпускник одной из школ северной столицы Даниил Т. заявил нам, что праздник портят толпы людей и пьяные граждане.

«Алые Паруса» — праздник, который ждут все выпускники. Незабываемое и волшебное событие. Однако все не так, как кажется на первый взгляд. Множество школьников, которые приходят на Дворцовую (площадь — Прим. ред.), создают толкучку. Из-за этого нельзя ни пройти, ни подышать нормально. Также на праздник приходит большое количество пьяных людей, которые неадекватно себя ведут. Для многих «Алые паруса» — это просто повод выпить, а не какое-то волшебство», — сетует Даниил.

Выбор туриста

Санкт-Петербург — культурная столица России, каждый год она притягивает множество туристов. Путешественники приезжают в северную столицу, чтобы прогуляться по набережным и посетить музеи.

Самое любимое время года для туристов — это начало лета, когда в Питере наступают белые ночи. На это же время выпадает празднование «Алых парусов». Так, туристка из Москвы Дарья С. объяснила свое желание посетить Петербург в это время тем, что с детства мечтала очутиться в сказочной атмосфере Невы.

«Я словно Ассоль из произведения Александра Грина «Алые паруса». Мечтаю о том, чтобы уплыть далеко с любимым на корабле. Хочу хотя бы на мгновение приблизиться к этому сказочному сюжету в Петербурге. Многие годы я откладывала свое путешествие из-за разных обстоятельств, но в этот раз я перенесла все дела и собрала вещи, а также забронировала отель заранее. Меня совершенно не пугает большое количество людей, я с пониманием отношусь к тому, что все, как и я, хотят посетить это мероприятие», — рассказала Дарья корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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