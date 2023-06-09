Не только Питер и Сочи: выяснилось, куда можно поехать за недорогим и интересным отдыхом

Лето — отличное время для путешествий. Необязательно отправляться на край земли, чтобы хорошо отдохнуть и получить яркие впечатления. Расспросили экспертов, куда отправиться, если хочется сэкономить, но не продешевить.

Пока большинство выбирает между отдыхом где-нибудь в Крыму или Сочи, предлагаем рассмотреть не столь очевидные, но интересные варианты.

«Жителям средней полосы России обязательно стоит побывать в небольшом курортном городке Старая Русса. Здесь можно гулять по паркам и пить минеральную воду местных целебных источников, любоваться соборами и монастырями», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.

Особенно здесь будет интересно поклонникам Достоевского, здесь были написаны многие главы его знаменитых произведений, а также находится музей писателя.

Тем, кого манит суровая, но прекрасная природа Карелии, турагент Сергей Алексеев советует отправиться в Сортавалу. Можно снять недорогой коттедж за городом. Днем гуляйте в центре, наслаждайтесь необычным сочетанием финской и советской архитектуры и закупайтесь сувенирами, а вечером организуйте себе шашлык и баню среди невероятной природы.

«К тому же Сортавала — это отправная точка для тех, кто планирует двигаться дальше — в горный парк «Рускеала» и на Валаам», - акцентирует эксперт.

Кроме того, Сергей Алексеев советует присмотреться к таким городам, как прославленный русскими живописцами Плес, Вышний Волочек, который называют русской Венецией и мечту урбаниста — Рыбинск.

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