Не только Питер и Сочи: выяснилось, куда можно поехать за недорогим и интересным отдыхом
Туроператоры назвали небанальные направления для путешествий по России
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Лето — отличное время для путешествий. Необязательно отправляться на край земли, чтобы хорошо отдохнуть и получить яркие впечатления. Расспросили экспертов, куда отправиться, если хочется сэкономить, но не продешевить.
Пока большинство выбирает между отдыхом где-нибудь в Крыму или Сочи, предлагаем рассмотреть не столь очевидные, но интересные варианты.
«Жителям средней полосы России обязательно стоит побывать в небольшом курортном городке Старая Русса. Здесь можно гулять по паркам и пить минеральную воду местных целебных источников, любоваться соборами и монастырями», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.
Особенно здесь будет интересно поклонникам Достоевского, здесь были написаны многие главы его знаменитых произведений, а также находится музей писателя.
Тем, кого манит суровая, но прекрасная природа Карелии, турагент Сергей Алексеев советует отправиться в Сортавалу. Можно снять недорогой коттедж за городом. Днем гуляйте в центре, наслаждайтесь необычным сочетанием финской и советской архитектуры и закупайтесь сувенирами, а вечером организуйте себе шашлык и баню среди невероятной природы.
«К тому же Сортавала — это отправная точка для тех, кто планирует двигаться дальше — в горный парк «Рускеала» и на Валаам», - акцентирует эксперт.
Кроме того, Сергей Алексеев советует присмотреться к таким городам, как прославленный русскими живописцами Плес, Вышний Волочек, который называют русской Венецией и мечту урбаниста — Рыбинск.
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