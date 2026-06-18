Слово, которое провалило ЕГЭ: почему выпускники 2026 года не справились с «преддверием»

Это слово поставило в тупик тысячи выпускников. Не просто ошибка в написании — полное непонимание смысла. «Преддверие». Казалось бы, обычное слово. Но для современных школьников оно оказалось сложнее, чем все правила орфографии вместе взятые.

Подведены итоги Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году. И главная «звезда» провала — именно «преддверие». Школьники не только писали его с ошибками, но и не смогли объяснить его значение, хотя в самом задании были подсказки. Учитель русского языка и литературы из Подмосковья Мария Сушкина в беседе с REGIONS объяснила, почему так произошло и как не допускать подобных ошибок в будущем.

Почему современные дети не знают «преддверия»?

Причина банальна, но от этого не менее тревожна: школьники просто не слышат это слово в повседневной жизни. Они привыкли говорить «перед праздником», «накануне», «в ожидании». А вот красивое, литературное «преддверие» для них — что-то из далекого прошлого.

Даже контекстные подсказки не помогли. Фразы «в преддверии праздников» и «в преддверии юбилеев» не вызвали у выпускников нужных ассоциаций. Увидев незнакомое слово, многие просто пропускали задание, даже не пытаясь разобраться в его смысле.

Но за этой, казалось бы, частной проблемой стоит глобальная беда: бедность словарного запаса. Современные дети читают меньше классической литературы, где подобные обороты встречаются на каждом шагу. Они живут в мире коротких сообщений, эмодзи и клипового мышления, где нет места красивым литературным оборотам.

Как правильно писать: этимология в помощь

Чтобы запомнить, как пишется это коварное слово, нужно понять его происхождение. Оно образовано от приставки «пред-» и корня «-двер-» (от слова «дверь»). Две буквы «д» возникают на стыке приставки и корня.

Таким образом, «преддверие» — это буквально пространство перед дверью. Запомните целую семью родственных слов: «преддверие», «преддверия», «преддверию», «преддверием». Во всех формах сохраняются две «д» и «е» в первом слоге.

Что значит «преддверие»? Простая формула

Значение этого слова проще простого: это время или пространство перед чем-то важным. «Преддверие праздника» — дни перед праздником. «Преддверие юбилея» — период подготовки. «Преддверие перемен» — момент перед важными изменениями.

Можно провести аналогию с другими словами на «пред-»: «предчувствие», «предвидение», «предвестник». Все они означают что-то, что происходит до главного события.

Как не провалиться на ЕГЭ: полезные советы

Что делать, если на экзамене встретилось незнакомое слово? Учитель Сушкина дает простой, но действенный совет: не рискуйте. Если сомневаетесь в написании или значении, лучше замените слово на синоним, в котором уверены. Одна орфографическая ошибка может стоить нескольких баллов, а это иногда разница между бюджетным и платным обучением.

Другие слова-ловушки на ЕГЭ

«Преддверие» — не единственная ловушка на экзамене. Есть целый ряд слов, которые традиционно ставят выпускников в тупик. Среди них:

Слова с удвоенными согласными: группа, грамматика, аппетит, аллюзия, терраса, ванна, длинный, корреспондент, территория.

Слова с приставками «пре-» и «при-»: преодолеть, притвориться, привилегия, презирать (испытывать пренебрежение) и презреть (пренебречь, отвергнуть). Разница в значении этих пар часто ставит в тупик.

Как запомнить сложные слова: 4 проверенных способа

Учительница рекомендует четыре простых приема, которые помогут запомнить правописание трудных слов.

Визуализация. Напишите слово крупными буквами на карточке, выделите цветом сложные места и повесьте на видное место. Повторяйте написание каждый день — и оно отложится в памяти.

Составление предложений. Придумайте несколько предложений с трудным словом, чтобы оно вошло в контекст. Например: «В преддверии Нового года мы украсили елку». Так слово запомнится и графически, и по смыслу.

Этимологический разбор. Разберитесь в происхождении слова. Когда понимаешь, почему оно пишется именно так, запомнить его гораздо легче.

Личный словарик. Выписывайте все слова, в которых сомневаетесь, и регулярно их повторяйте. За месяц до экзамена такой словарик станет вашим главным помощником.

Главный вывод: язык меняется, а правила остаются

Современные школьники — это поколение, выросшее на гаджетах и коротких сообщениях. Но ЕГЭ по русскому языку все еще требует знания классических норм и богатого словарного запаса. «Преддверие» стало символом разрыва между тем, как мы говорим сейчас, и тем, что требуется на экзамене. И чтобы этот разрыв не превратился в пропасть, нужно больше читать, расширять словарный запас и не бояться красивых, литературных слов. Ведь именно они делают нашу речь богаче и точнее.