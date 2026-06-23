«Сначала сырость, потом болезнь»: профессор объяснил, почему черный налет на стенах опаснее, чем кажется

Появление черного налета на стенах — это не эстетический дефект, а сигнал о серьезной биологической угрозе для жильцов. Споры микрогрибка могут вызывать хронические заболевания дыхательных путей и подрывать иммунитет. Об этом в беседе с REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев. Эксперт подчеркнул: любые сильные фунгициды окажутся бесполезны, если не устранить первопричину — сырость.

По словам ученого, плесень — это микрогрибок, который развивается только при определенных условиях: влажность воздуха не менее 50–60% и температура выше 15°C. Если эти параметры останутся высокими, грибок вернется снова. Для эффективного уничтожения вредоносного налета профессор рекомендует шесть проверенных средств.

1. Хлорные окислители. Самые доступные составы на основе гипохлорита натрия. Однако хлор портит блестящие поверхности и пластмассы, а его испарения вредны для легких. Закупать такие средства впрок бессмысленно — через несколько месяцев они теряют активность.

2. Аптечные пероксиды. Обычная перекись водорода или таблетки гидроперита отлично работают против мицелия. Но приготовленный раствор жестко отбеливает поверхности, а дышать его парами при распылении опасно.

3. Неорганические антисептики. Составы на основе борной кислоты, фторида натрия или медного купороса (например, «ФН») подходят для глубокой пропитки бетона, кирпича и древесины. Но они токсичны при прямом контакте.

4. Органические дезинфектанты. Самое передовое средство — полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ). Препараты на его основе («Биопаг-Д», «GIFAS — Антиплесень») дают 50-летнюю гарантию после обработки.

5. УФ-лампы и озонаторы. Экологичный метод, выжигающий споры. Но во время работы людям и животным нельзя находиться в помещении, а после — проветривать не менее получаса.

6. Медный купорос. Мощное средство для сырых подвалов и гаражей. Окрашивает стены в стойкий голубой цвет, который невозможно перекрыть побелкой или краской.

Профессиональное выведение плесени в Подмосковье обойдется в 5–15 тысяч рублей за комнату. Самостоятельная обработка органическим антисептиком с ПГМГ — около 500–1200 рублей на концентрат и защитную маску.