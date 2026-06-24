Срезать или выкручивать? Миколог МГУ поставил точку в споре грибников

Каждый, кто хоть раз ходил в лес за грибами, сталкивался с извечным вопросом: как правильно снять урожай, чтобы не навредить природе? Одни грибники свято верят, что гриб нужно аккуратно срезать ножом, оставляя пенек. Другие уверены: только выкручивание позволяет сохранить грибницу и не занести инфекцию. Споры не утихают годами, разделяя опытных собирателей на два непримиримых лагеря. Но теперь у грибников появился авторитетный ответ — его дал ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков, передает портал REGIONS .

Почему нож — не всегда лучший друг грибника

Многие поколения грибников учили: бери с собой острый нож и аккуратно срезай гриб у самого основания. Считалось, что так грибница не травмируется, и на следующий год на этом месте вырастет новый урожай. Однако, как пояснил миколог, у этого метода есть серьезный недостаток.

«Если срезаем ножом — оставляем ворота для инфекции», — предупреждает Максим Дьяков.

Оставшийся в земле пенек становится открытой раной для грибницы. Через срез внутрь могут проникнуть бактерии, плесневые грибы и другие патогены, которые ослабляют или даже уничтожают подземную сеть мицелия. В результате на этом месте грибы могут перестать расти на несколько лет.

Кроме того, при срезании часто повреждаются молодые зачатки грибов, которые еще не вышли на поверхность. Грибник их не видит и невольно лишает себя будущего урожая.

Почему выкручивание — золотой стандарт

Вопреки распространенному мнению, аккуратное выкручивание гриба — наиболее щадящий способ для грибницы. Эксперт объяснил, что правильная техника выглядит так: гриб нужно покачивать из стороны в сторону, одновременно поворачивая, словно вывинчивая шуруп. Когда ножка освобождается от земли, ее аккуратно извлекают, а затем уже очищают ножом от прилипшей грязи и лесного мусора.

«Если мы выдергиваем с большим комом грибницы, мы ее повреждаем. Не надо так дергать. Лучше аккуратно выкрутить, потом ножичком очистить», — советует Дьяков.

При выкручивании грибница остается целой, а место извлечения быстро затягивается. Грибница продолжает развиваться и вскоре дает новые плодовые тела. Именно этот метод используют профессиональные миколог и опытные сборщики, которые ценят лес и хотят возвращаться за урожаем год за годом.

Ошибки новичков и их последствия

Неопытные грибники, особенно в азарте «тихой охоты», часто совершают грубую ошибку — выдергивают грибы с корнем, вырывая целые куски грибницы. Поврежденная грибница может восстанавливаться годами, а на некоторых участках и вовсе перестает плодоносить.

По словам эксперта, восстановление мицелия — процесс долгий и сложный. Грибница — это единый организм, который может занимать огромные площади под землей. Нарушение ее целостности приводит к тому, что грибы исчезают с привычных мест, а экосистема леса страдает.

Бережное отношение к лесу — это не просто этическая норма, а практическая необходимость. Тот, кто хочет собирать грибы много лет подряд, должен освоить правильную технику и передать ее своим детям и внукам.

Сезон белых и лисичек: что нужно знать грибникам Подмосковья

Сейчас в лесах Московской области начался сезон сбора белых грибов и лисичек. Это одни из самых желанных трофеев для грибников, но они требуют внимательного подхода. Микологи советуют не забираться в глухую чащу, а держаться опушек и разреженных лесов, где грибы растут активнее.

Также важно помнить главное правило: собирать только те грибы, в которых вы уверены на 100%. Случайный ядовитый двойник может стоить здоровья и даже жизни. Лучше оставить сомнительный экземпляр в лесу, чем рисковать.

Эксперты рекомендуют отправляться в лес рано утром, когда грибы еще упругие и не тронуты насекомыми. Влажная погода после дождя — лучшее время для сбора, но нужно помнить о клещах и других опасностях, поэтому одежда должна быть плотной и закрытой.

Практические советы от миколога

В дополнение к главному правилу — аккуратному выкручиванию — специалист дает еще несколько рекомендаций:

1. Всегда берите с собой нож, но используйте его только для очистки грибов от земли и мусора после того, как вы выкрутили гриб. 2. Не собирайте старые, перезревшие или червивые грибы — они уже невкусны и могут быть вредны. Оставьте их в лесу, чтобы они рассеивали споры. 3. Используйте плетеные корзины, а не полиэтиленовые пакеты — в пакетах грибы быстро портятся и теряют аромат. 4. Не сбивайте и не топчите несъедобные грибы — они тоже важны для экосистемы. 5. Возвращаясь домой, сразу переберите и обработайте грибы — они не хранятся долго в свежем виде.

Сохраним леса для будущих урожаев

Грибы — это не просто вкусный продукт, но и важный элемент лесного сообщества. Грибница связывает корни деревьев, помогает им усваивать питательные вещества и воду. Уничтожая грибницу, мы наносим урон всему лесу.

Миколог МГУ призывает грибников отказаться от варварских методов и перейти на выкручивание. Это не сложно, требует всего лишь небольшой сноровки, зато гарантирует, что через год на этом месте снова вырастут белые и подосиновики.