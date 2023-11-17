Статистика Китая засекречена, ВОЗ планирует бороться: человечество готовят к новым инфекциям после коронавируса

Ровно 4 года назад в КНР впервые зафиксирован случай заражения коронавирусом. Именно поэтому новая болезнь и получила название COVID-19 — аббревиатура от «COronaVIrus Disease 2019».

Тогда еще никто не подозревал, что эта неизвестная инфекция захватит и подчинит себе весь мир, что будет объявлена пандемия и введут беспрецедентные меры безопасности, что закроют границы, что люди наденут маски и будут вынуждены изолироваться.

Выясним, как сейчас обстоят дела с коронавирусом в Европе и в Китае, откуда все началось.

Никого больше не тестируют

«Раньше это была чисто вирусная инфекция. А теперь почти сразу к ней присоединяется бактериальная. И пневмония тоже не атипичная, а обычная, бактериальная», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Жанна Шмидт, патолог из Марбурга.

В разговоре она подчеркнула, что по крайней мере сейчас в Германии тестирование не проводится вообще, также не настаивают на вакцинации, хотя в 2021 году требования по прививкам были даже жестче, чем в России. Люди лишались работы, если не сделали вовремя уколы и повторные «бустеры».

«Сейчас такого нет. Даже наоборот — разгораются скандалы, когда пострадавшие подают в суд из-за последствий применения американских МРНК-вакцин, не прошедших клинические испытания, а теперь у многих ранее здоровых и молодых тромбозы, проблемы с сердцем, умирают по всему миру, это связывают именно с применением не прошедших испытаний по безопасности препаратов», — добавила эксперт.

Собеседница дополнила, что примерно 25% перенесших коронавирус страдают от его длительных последствий — так называемого постковида, проблем с памятью, нервной системой, другими органами.

Фото: [ freepik.com ]

«Госпитали, напоминавшие концлагеря»

Что касается Китая, распахнувшего этот ящик Пандоры, то статистики, сколько там заболевают сейчас, нет в открытом доступе — засекречена с конца 2022 года. Известно только, что в этой стране придерживались политики «нулевого пациента» все 2,5 года пандемии.

Чтобы не болел вообще никто, города закрывались, если в них обнаруживались даже бессимптомные больные. Не работали предприятия, людей не выпускали из домов и заставляли голодать, всех отправляли в ковидные госпитали, напоминавшие концлагеря, а тестирования проводились принудительно и унизительно. Политика эта завершилась тем, что, когда Китай снял свои жесточайшие ограничения, местные жители стали заболевать, по некоторым данным, миллионами ежедневно. И умирать тоже.

«Повторюсь, что цифры засекречены. Но по некоторым данным, очереди в крематории растянулись на месяцы. Мы можем только предполагать, что ситуация улучшилась. Надо было сразу честно признать, что человечеству придется жить с COVID-19 навсегда. Как с любой другой вирусной инфекцией. И с этим нужно смириться», — резюмировала Шмидт.

Фото: [ freepik.com ]

Кто спасет мир?

Эксперт напомнила, что на 2024 год ВОЗ запланировала подписание так называемого Пандемийного Соглашения, которое предполагает возможность появления и распространения новых смертельных болезней. В документе обозначат, как с ними будут бороться, согласно концепции часть властных полномочий национальные организации должны передать непосредственно ВОЗ, которая и будет спасать человечество.

А пока специалисты рекомендуют вакцинироваться и соблюдать все обычные меры предосторожности, чтобы не заболеть ковидом в холодный сезон — именно сейчас активизируются все вирусы.

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