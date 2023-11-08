Коллективного иммунитета не будет: в России началась очередная эпидемия коронавируса

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в России. Преобладающим сегодня является штамм «омикрон», в том числе его вариант «арктур». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на «правительственном часе» в Совфеде.

По ее словам, сейчас каждую неделю в РФ регистрируют около 35-36 тысяч заболевших, что в два раза больше, чем месяц назад. Самые «болеющие» ковидом регионы — Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, добавила Попова.

Ситуация рассматривается специалистами как начало эпидемии. Можно ли не беспокоиться тем, кто уже переболел по несколько раз за время пандемии, или спустя два-три года от иммунитета ничего не осталось?

Повторно заражаются все

«Как и любым ОРВИ, коронавирусом можно переболеть неоднократно, как гриппом. Тем более, что штаммы постоянно изменяются. В самом начале пандемии многие врачи, будто забыв, чему их учили, успокаивали, что те, кто переболел, уже никогда больше не заболеют, хотя это не так. Потом появилась надежда, что якобы после массовой вакцинации появится коллективный иммунитет, хотя специалистам сразу было понятно, что такого никогда не произойдет в силу объективных причин», — в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщила патолог Жанна Шмидт.

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По данным, опубликованным в журнале Lancet еще в 2021 году, в среднем человек может повторно заразиться SarS-Cov-2 спустя 16 месяцев. У некоторых иммунитет держался до 2-3 года.

Уравнение с неизвестными IG

Поэтому многие, подчеркнула эксперт, кто переболел коронавирусом в 2020 году, достаточно легко в 2022 подхватывали «омикрон», который отличался очень высокой контагиозностью.

«Даже имея антитела, можно заболеть. До сих пор неизвестно, какой их уровень достаточен для защиты, как влияет на возможность заболеть Т-клеточный иммунитет. Все зависит от состояния здоровья, полученной вирусной нагрузки и множества других факторов», — пояснила Шмидт.

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