Страшное пророчество серпуховского монаха сбудется в 2026 году, если правы ученые: когда мир накроет повальная болезнь

«После моей смерти будет повальная болезнь, и умрет от нее много людей», — эти слова преподобный Герман Аляскинский произнес в 1836 году, за несколько дней до своей кончины. Эпидемия оспы вспыхнула сразу же и унесла тысячи жизней. Но сегодня, спустя почти 200 лет, это пророчество звучит иначе. Когда мир только начал отходить от ковида, ученые заговорили о новой угрозе — «Болезни X». ВОЗ и эксперты по всему миру бьют тревогу: следующая пандемия может оказаться разрушительнее предыдущей. И многие задаются вопросом: не об этом ли предупреждал святой еще в XIX веке? Об этом подробно пишут в материале РИА Новости .

Кто такой Герман Аляскинский — святой, который объединил два континента

Его мирское имя так и осталось неизвестным. Будущий святой родился в 1757 году в Серпухове, в семье купцов. В 16 лет юноша ушел в монастырь, перечеркнув свое прошлое.

Он провел 15 лет на Валааме — суровом северном острове, где монашеская жизнь текла по строгим правилам. Но в 1793 году его жизнь изменилась навсегда.

По поручению Святейшего синода была сформирована Кадьякская духовная миссия — первая православная миссия на Аляске. Герман добровольно вызвался ехать в неизвестные земли.

Путь был долгим и опасным. Миссионеры добрались до острова Кадьяк в 1794 году. Они строили храм, крестили местных жителей, учили их вере. Герман поначалу нес послушание в пекарне и занимался хозяйством.

В 1799 году случилась трагедия. Архимандрит Иоасаф, возглавлявший миссию, отправился в Иркутск для рукоположения в епископы. На обратном пути корабль потерпел крушение. Все погибли.

Миссия осталась без руководителя. К 1800 году в ней осталось всего четыре человека — и среди них монах Герман. Позже начальником миссии оставили именно его — к нему было больше доверия и уважения.

Один за другим члены миссии выбывали. В конце концов остался один Герман. Он перебрался на соседний остров Еловый, назвал его Новым Валаамом — в память о родном монастыре. Там он прожил более 15 лет в одиночестве, но вокруг него постепенно собирались ученики.

Суровый край знал немало бедствий: эпидемии, пожары, голод. Герман помогал больным, защищал местных жителей от произвола торговцев, утешал сирот. О себе он говорил просто: «Я — нижайший слуга здешних народов и нянька».

Скончался преподобный Герман в 1836 году, предвидев свою кончину. В 1970 году его канонизировали сразу две церкви — Русская Православная Церковь в Америке и Русская Православная Церковь Заграницей. Он стал первым святым на Американском континенте.

Пророчество о пандемии — дословно и контекст

За несколько дней до своей кончины преподобный Герман произнес слова, которые запомнили его ученики: «После смерти моей, будет повальная болезнь, и умрет от нее много людей».

И все случилось именно так, как он сказал. Сразу после кончины Германа на Аляске вспыхнула эпидемия оспы. В индейских селениях погибла почти половина населения.

Современники не сомневались: старец знал о грядущей беде. Вопрос: знал ли он только о той болезни или предвидел и другие пандемии, которые случатся спустя столетия?

200 лет спустя — ковид и новая угроза «Болезнь X»

Как мир пережил ковид и что изменилось

Пандемия COVID-19 унесла более 7 миллионов жизней по официальным данным ВОЗ (реальное число, по оценкам экспертов, значительно выше). Мир был парализован: локдауны, закрытые границы, коллапс экономик, миллиарды людей в изоляции.

Но когда острая фаза прошла, ученые не успокоились. Они заговорили о том, что следующая пандемия может быть еще страшнее.

«Болезнь X» — что это и почему о ней заговорили снова

ВОЗ ввела термин «Болезнь X» еще до ковида — это обозначение для гипотетической угрозы, нового патогена, который может вызвать глобальную эпидемию. После 2020 года об этом термине вспомнили с новой силой.

По оценкам экспертов, следующая пандемия может унести до 50 миллионов жизней. Среди главных кандидатов на роль «Болезни X» — птичий грипп H5N1, оспа обезьян и другие зоонозные инфекции (передающиеся от животных к человеку).

Что говорят российские и мировые эксперты в 2026 году

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вероятность новой пандемии в 2026 году нельзя исключать. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно предупреждал: «Мир не готов к следующей пандемии».

Эксперты сходятся во мнении: человечество стало более уязвимым, чем до ковида. Причины: антибиотикорезистентность, мутации вирусов, ослабленный иммунитет населения после перенесенной инфекции.

Как пророчество Германа Аляскинского связано с сегодняшним днем

Современные эпидемиологи предупреждают о «повальной болезни», которая может прийти внезапно. Птичий грипп мутирует. Оспа обезьян распространяется быстрее, чем ожидалось. Новые вирусы появляются каждый год.

Слова святого: «умрет от нее много людей» — звучат как описание любой крупной пандемии. И многие видят в этом не случайное совпадение, а предупреждение, адресованное не только XIX веку, но и нам.

Конечно, можно сказать, что эпидемии случались и до Германа. Но точность его слов о болезни сразу после собственной смерти заставляет задуматься: возможно, он действительно обладал даром прозорливости и видел не только прошлое, но и будущее.

Другие пророчества Германа Аляскинского

Он оставил и другие предсказания, которые сбылись с пугающей точностью.

«Меня не забудут». Он говорил своим ученикам: «Хотя много лет пройдет после моей смерти, но меня не забудут». Прошло 134 года — и в 1970 году его канонизировали сразу две церкви. Его действительно не забыли.

«Русские объединят алеутов». Формально это пророчество исполнилось еще при его жизни: через крещение разрозненные племена объединились в православную общину под духовным руководством русских миссионеров. Но некоторые историки видят во второй части пророчества намек на долговременное влияние России на эти земли.

Предсказание смены правителя. Когда у правителя Кадьякской конторы Кашеварова родился сын, Герман сказал отцу: «Жаль мне тебя, любезный кум, смена тебе будет неприятна». Через несколько лет Кашеварова обвинили в злоупотреблениях и лишили должности.