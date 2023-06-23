«Титаник» забирает людей к себе: почему эксперты отговаривали экипаж затонувшего батискафа от погружения

Береговая охрана США подтвердила гибель пяти человек на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», который совершал экскурсионное погружение к захоронению «Титаника».

По информации ведомства, переданной Sky News, найдены пять крупных обломков, которые могут свидетельствовать о взрыве. Рассказываем, что известно о погибших, и о каких странностях экстремалов предупреждали эксперты еще до трагедии.

Бизнесмены, любящие приключения

Пять дней назад стало известно, что батискаф «Титан», оператором которого являлась компания OceanGate, спустился под воду и перестал подавать сигналы надводному судну MV Polar Prince.

Экспедиция состояла из пяти человек, в числе которых были предприниматель Стоктон Раш, миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен и миллиардер Шахзада Давуд с сыном Сулеманом, а также французский исследователь Поль-Анри Наргеоле.

Они намеревались спуститься к обломкам печально известного корабля «Титаник» в экскурсионных целях. Спустя час и сорок пять минут экипаж перестал выходить на связь. Тогда эксперты уточнили, что запаса кислорода на борту остается примерно на сорок часов. Тогда сошлись во мнении, что шансов на спасение практически нет.

Говоря о погибших, стоит в первую очередь отметить, что Стоктон Раш был владельцем компании OceanGate, которая отправляла экскурсионный батискаф «Титан». Сама идея глубоководного туризма принадлежала именно ему, и он очень ею гордился, а также сам лично погружался с туристами под воду почти в каждой экскурсии. Бизнесмен был женат на Венди Вейл с 1986 года. У него остались двое детей.

Хэмиш Хардинг тоже всегда отличался страстью к приключениям. Он был бизнесменом, пилотом, исследователем и даже попытал удачу в космическом туризме. Он ездил на Южный полюс, спускался в Марианскую впадину, стал рекордсменом Книги Гиннеса в кругосветном плавании вокруг Земли.

Предприниматель не дожил буквально два дня до своего 59-го дня рождения. У него остались супруга Линда Хардинг и двое детей.

Шахзада Давуд – выходец одной из богатейших пакистанских бизнес-династий. Компания Давуда специализируется на корпоративном управлении. Однако и он отличался любовью к экстремальным путешествиям. Спуститься к «Титанику» он решил вместе со своим сыном Сулеманом. Теперь в живых из семьи остались супруга бизнесмена Кристина и дочь Алина.

Также среди погибших оказался исследователь Поль-Анри Наржоле. Он был ведущим экспертом в исследовании трагедии «Титаника» и спускался к месту захоронения лайнера более 35 раз.

Мистические странности и «джойстик»

Британским СМИ удалось выяснить, что батискаф «Титан» был неисправен. Он был спроектирован таким образом, что должен был погружаться на четыре тыс. м, но в реальности мог доходить лишь до трех тыс. м.

Однако туристы все время просили спускаться поближе к обломкам «Титаника», и Раш следовал этим прихотям, давая соответствующую команду капитану. Из-за этого постоянно возникали нештатные ситуации, в результате которых приходилось экстренно всплывать на поверхность. При этом связь с материнским кораблем терялась, и прерывать погружение приходилось «на удачу». Впрочем, сам Раш называл это лишь незначительной мелочью.

Также экспертов поразил тот факт, что подлодка управлялась джойстиком за 30 долларов, похожим на обычный игровой контроллер. Многие специалисты, ознакомившиеся с конструкцией батискафа «Титан», предупреждали, что судно небезопасно.

И все это не говоря о том, что «Титаник» имеет дурную славу среди мореходов. Считается, что он «забирает» людей к себе. И у владельца батискафа перед глазами был печальный опыт предков. Его супруга оказалась прапраправнучкой Исадора и Иды Штраус, которые были пассажирами первого класса «Титаника». Самая богатая пара на борту трагически погибла.

Однако избавиться от желания видеть обломки культового судна Скотт Раш не мог. В одном из последних интервью он признался, что «Титаник» его манит, поэтому погружался к нему снова и снова. Этот раз стал последним.

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