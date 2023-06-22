«Дело вовсе не в кислороде»: таролог увидела гибель туристов батискафа «Титан»

Трагичные события, произошедшие с туристами, направлявшимися к месту затопления «Титаника», на сегодняшний день держат в напряжении многих людей. Как сообщает The New York Times , жена владельца пропавшего батискафа — потомок погибшей на печально известном корабле пары.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, есть ли в пропаже батискафа мистический промысел.

«Давно известно, что существуют кармические родовые узлы и линии, которые могут длиться несколько столетий. То, что сейчас произошло с потомками людей, которые погибли на «Титанике», это абсолютно неслучайно. Да и туристы, члены экипажа тоже оказались там неслучайно», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, нынешняя ситуация сравнима с крушениями самолетов, подводных лодок, и другими случаями массовой гибели людей.

«Это обусловлено судьбой, событиями в прошлом и кармическими узлами. Само место затопления «Титаника» пропитано неподходящей для живых людей энергетикой. Никакое любопытство, вызванное желанием посмотреть на чужую смерть, не заканчивается хорошим», – пояснила эзотерик.

Специалист отметила, что даже те, кто просто снимает трагичные события на телефон, скорее всего, в скором времени начнут страдать.

«Любопытство наказуемо. Люди, которые посещают таким места ради любопытства, приходят потешить свои эмоции. Происходит соприкосновение энергий. Люди присоединяются к этим потокам и можно привнести в свою жизнь много нехорошего», — добавила Абравитова.

Таролог подчеркнула, что карты показали ей энергию смерти. Эзотерик уверена – люди, находящиеся в батискафе, погибли много часов назад.

«Хотелось бы, чтобы эти люди остались живы, но карты Таро уже говорят об энергии смерти. Люди сейчас ждут информацию о том, что батискаф как-то поднимут, но мне показывают, что смерть наступила уже давно, и дело вовсе не в кислороде», — подытожила эзотерик.

Ранее экстрасенс Мишина объяснила, что произошло с туристами, отплывшими в батискафе к месту крушения «Титаника».