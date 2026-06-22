Томаты, перцы и баклажаны сгниют, если посеять их во вторник: дачников предупредили о критической ошибке 23 июня

23 июня 2026 года — вторник, который занимает особое место в лунном календаре садовода. Луна находится в фазе роста («Растущая Луна») с освещенностью 65%, астрологический счет ведет 8-й лунный день (с 14:41 начнется 9-й). Ночное светило весь день пребывает в знаке Весов — воздушной стихии средней плодородности.

Растущая Луна направляет соки растений от корней к стеблям, листьям и плодам — все живое активно тянется вверх. А Весы дарят растениям способность давать долго сохраняемый урожай, качественные семена, крупные и вкусные плоды, а также устойчивость к вредителям и болезням.

Стоит отметить, что мнения астрологов о 23 июня расходятся: одни источники называют день нейтральным и рекомендуют заниматься преимущественно уходом, другие считают его благоприятным для посадок. На практике это означает: день хорош для работы с цветами, декоративными культурами и кустарниками, а вот массовые посевы овощей могут дать средний результат.

Работы в огороде

23 июня — день, который лучше всего подходит для умеренных посадок и ухода.

Что можно сеять и сажать:

Цветы и декоративные культуры: особенно благоприятно сажать клубневые цветы, розы, жимолость, а также многолетние корневищные цветы. Хорошее время для посева и посадки цветущих трав.

Вьющиеся растения, пряные травы и лекарственные растения.

Зелень и салаты — 23 июня входит в число благоприятных дат для их посева.

Корнеплоды и клубнеплоды (включая картофель), зерновые, бобовые — урожай будет хорошо храниться.

Растения со стеблеплодом (кольраби).

Что касается ухода, сегодня особенно эффективны:

Полив и рыхление — Весы способствуют усвоению влаги. Однако некоторые источники советуют воздержаться от полива, поэтому лучше ориентироваться на реальную потребность растений: поливайте, если земля сухая, но не заливайте.

Подкормка растений — удобрения усвоятся хорошо.

Внекорневые подкормки — сегодня отличный момент для них.

Обрезка, омолаживание, формирование кроны, прищипка.

Укоренение черенков.

Уход за плодовыми и ягодными деревьями

Весы — знак партнерства и красоты, поэтому 23 июня — отличный день для работы с садом:

Формировка кроны и прививки — сегодня особенно удачны.

Посадка кустарников и роз — они быстро приживутся и будут радовать глаз.

Посадка жимолости.

Уборка на семена.

Срезание цветов для букетов — Весы покровительствуют всему прекрасному.

Работы с цветами

Для цветоводов 23 июня — настоящий праздник! Энергия Весов, знака гармонии и эстетики, идеально подходит для работы с декоративными растениями. Благоприятно:

Посадка и пересадка жимолости и роз.

Посадка, деление и пересадка многолетних корневищных цветов.

Посев и посадка цветочных культур.

Посадка всех клубневых цветов.

Что лучше отложить:

Массовые посевы овощных культур — хотя некоторые календари и включают 23 июня в благоприятные даты, в других источниках этот день считается нейтральным или даже неблагоприятным для посева. Для томатов, перцев и баклажанов есть более удачные дни — например, 24–26 июня.

Посадка растений, требующих особенно обильного урожая — Весы дают скорее качество и красоту, чем количество.

Чрезмерный полив — некоторые источники предупреждают, что на политых в этот период растениях могут появиться вредители.

Общие рекомендации

Благоприятно:

Посадка и пересадка цветов, роз, жимолости

Посадка клубневых цветов и многолетних корневищных культур

Посев зелени, пряных трав, вьющихся растений

Формировка кроны, прививки, обрезка

Укоренение черенков

Подкормка и рыхление почвы

Срезание цветов для букетов

Уборка на семена

Нейтрально/нежелательно:

Массовые посевы овощных культур (томаты, перцы, баклажаны)

Чрезмерный полив

Совет на 23 июня: Используйте энергию Весов для работы с цветами и декоративными культурами — сегодня они будут особенно благодарны. Сажайте розы, жимолость и многолетники, формируйте крону деревьев и не забывайте про подкормки. А вот с массовыми посевами овощей лучше подождать до 24–26 июня, когда Луна перейдет в плодородный Скорпион.