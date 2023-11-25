«Тревожная информация»: почему дети в Китае заболевают неизвестной пневмонией

Дети и подростки в Китае массово заболевают пневмонией, вызванной неизвестным возбудителем. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там также запросили у КНР более подробную информацию о заболеваемости и ее очагах, передает Reuters.

Официальный Пекин пока не отреагировал на эту просьбу. Хотя и проинформировал, что такая проблема существует. В Китае с прошлого года засекречены даже данные по заболевшим и умершим от коронавируса.

Китай ждут проблемы

Фотографии переполненных детских больниц уже несколько дней циркулируют в социальных сетях КНР. Как недавно сообщило государственное информационное агентство «Синьхуа», новое ОРВИЧ в Пекине, в частности, имеет «крутой восходящий тренд».

Ситуация осложняется еще и тем, что Пекин, переживающий сильную вспышку неизвестного заболевания, расположен на севере страны. И там сейчас прогнозируют резкое похолодание, жителей ждут температуры значительно ниже нуля. Такая смена погоды также оказывает влияние на сопротивляемость организма к инфекциям. Учителя уже призвали родителей не отправлять детей с подозрительными симптомами в школу.

Самоизоляция закончилась, болезнь осталась

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«До Европы из Китая доходит достаточно тревожная информация: в настоящее время там широко распространены такие респираторные агенты, как риновирусы и респираторно-синцитиальные вирусы (РСВ). Микоплазменные инфекции также распространились в последнее время. Микоплазмы — это бактерии, которые могут вызывать пневмонию, особенно у детей, подростков и молодых людей», — прокомментировала ситуацию в КНР интернет-изданию «Подмосковье сегодня» немецкий патолог Жанна Шмидт.

Национальная комиссия здравоохранения Китая объяснила рост числа таких заболеваний распространением возбудителей после отмены мер по борьбе с коронавирусом.

«В Германии тоже были сильные волны простудных заболеваний после карантина, когда закончилась изоляция и люди стали много общаться», — подчеркнула Шмидт.

По ее словам, вирусологи пока не связали напрямую происходящее в КНР с обнаружением нового вируса. Более того, резкий рост детских респираторных инфекций скорее всего связан с тем, что это первая постпандемийная зима, иммунитет к эндемичным патогенам снижен.

Подобное явление в медицинской литературе носит название «иммунного долга», напомнила врач. Так, отсутствие длительного контакта с известными возбудителями ослабляет иммунный ответ человека.

«Если не было тренировки иммунитета, то он ослабевает, и организм может сильно отреагировать на любую инфекцию. Тем не менее новой пандемии ожидать не стоит», — заключила эксперт.

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