«Ожидаемого эффекта не достигается»: выяснилось, почему антибиотики больше не помогают детям

Эффективность антибиотиков во всем мире снижается из-за способности бактерий приспосабливаться к ним. Соответствующую статистику подтвердили врачи Видновской клинической больницы с помощью собственных наблюдений.

Как заявила врач-иммунолог Видновской КБ Минздрава МО Наталья Шевчук, в последнее время в медучреждения поступает все больше детей с вирусными и бактериальными пневмониями.

«При этом ожидаемого эффекта на этапе лечения в поликлинике не достигается», — отметила Шевчук в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, во многом это обусловлено печальным наследием пандемии коронавируса. В связи с этим врачи настоятельно просят граждан не заниматься самолечением и уж тем более не давать детям антибиотики с первого, второго и даже третьего дня заболевания.

«Мы вступили в эру, когда нам приходится все тщательнее подбирать антибактериальную терапию. Это связано с недостаточной эффективностью в отношении некоторых возбудителей. Также хочется отдельно сказать о группе иммуномодуляторов–иммуностимуляторов. Их действие весьма сомнительно, а порой и опасно, особенно на этапе выраженного воспаления», — подчеркнула иммунолог.

Ребенок при вирусных инфекциях, продолжила Шевчук, имеет полное «право» температурить пять дней, и только затем должна намечаться положительная динамика. Если ее нет, то нужно обратиться к врачу для назначения дополнительного обследования и лечения.

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