«Проглотила батарейку-таблетку»: инородное тело извлекли из желудка 8-летней девочки в Подмосковье

Обеспокоенные родители восьмилетней девочки обратились в Московскую областную больницу имени профессора Розанова, расположенную в городском округе Пушкинский, с подозрением на то, что она проглотила батарейку. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что инородный предмет извлекли эндоскопически, хотя операционная бригада, на всякий случай, была наготове. Вся операция заняла порядка десяти минут, включая наркоз. При этом большинство времени ушло на то, чтобы «откопать» батарейку — она была под пищевым комком, и пришлось буквально вылавливать ее сачком.

Врач отметил, что родители своевременно обратились за медицинской помощью, так как промедление в таких случаях может привести к перфорации желудка, когда избежать полноценного хирургического вмешательства уже не получится.

Батарейка была в желудке около четырех часов, процесс уже шел полным ходом — инородное тело с трудом удалось отлепить, а на слизистой остался незначительный ожог. Однако переживать не стоит — контактный гастрит лечится консервативно, и буквально через неделю от ожога не останется и следа. На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе увеличили в пять раз размер доплат молодым медикам.